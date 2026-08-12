SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Löikö kokoomuksen ministeriryhmä jo hanskat tiskiin
18.8.2026 16:08:13 EEST | SDP | Tiedote
- Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo ilmaisi tänään ministeriryhmän kokouksessa, että puolue on valmis ohittamaan vaalivoittajan, kun seuraavaa hallitusta muodostetaan. Tämä kertoo kahdesta asiasta. Ensinnäkin kokoomus on täysin valmis ohittamaan suomalaisten äänestäjien tahdon eli vaalituloksen, SDP:n Niina Malm sanoo.
- Toisekseen on uutisarvoista se, että pääministeripuolueen ministeriryhmä on omassa kokouksessaan näinkin julkisesti todennut, että oma joukkue ei todennäköisesti ole se voittava joukkue, jonka suomalaiset haluavat maata johtamaan enää jatkossa. Vai miksi muuten tällaisia spekulaatioita käytäisiin ääneen puheenjohtajan ja pääministerin suulla, Malm pohtii.
- Muistutan jälleen, että suomalaiset ovat selkeästi kertoneet jo usean vuoden ajan, että tämä hallitus ei rakenna sellaista Suomea, jota enemmistö suomalaisista haluaa. Siksi on röyhkeää, että jopa pääministeri haaveilee avoimesti vaalituloksen sivuuttamisesta, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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