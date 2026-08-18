Labore hakee taloustieteen väitöskirjatutkijaa
19.8.2026 12:10:32 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Ilmoitus
Työn ja talouden tutkimus LABORE hakee taloustieteen jatko-opiskelijaa neljän vuoden määräaikaiseen tutkijan työsuhteeseen. Hakuaika päättyy 13.9.2026.
Tehtävä
Tehtävä on osa Laboren tutkijapolkua, jonka tarkoituksena on edistää taloustieteen tutkijakoulutusta tarjoamalla rahoitusta, ohjausta ja tutkimusinfrastruktuuria jatko-opintojen ja väitöskirjatyön tekemiseen.
Väitöskirjatutkijan tehtävien ohella paikkaan valitun henkilön edellytetään käyttävän osan – kuitenkin enintään 50 % – työajastaan Makrotalous, ennusteet ja toimialatalous -tutkimuslohkon hankkeisiin liittyviin työtehtäviin.
Kelpoisuusvaatimukset
Edellytyksenä on, että hakija on hyväksytty suorittamaan taloustieteen jatko-opintoja yliopistoon, jossa hänellä on nimetty väitöskirjaohjaaja.
Etusijalla olevat hakijat
Etusijalla ovat hakijat, jotka
- ovat suorittaneet menestyksekkäästi taloustieteen jatko-opintojen runkokurssit
- suuntautuvat soveltavaan makrotaloustieteen tutkimukseen
Valintaan vaikuttavat muun muassa suositukset, opinnoista suoriutuminen ja opinnäytteen aihe.
Hakeminen
Hakemukset tulee toimittaa 13.9.2026 mennessä tutkimusjohtaja Tuomo Suhoselle, tuomo.suhonen@labore.fi, joka vastaa myös avointa paikkaa koskeviin tiedusteluihin.
Hakemukseen liitetään:
- mahdolliset suositukset
- ansioluettelo
- opintosuoritusote
Lisätiedot
Tuomo Suhonen, tutkimusjohtaja – avointa paikkaa koskevat tiedustelut tuomo.suhonen@labore.fi
Ilkka Kiema, tutkimusohjaaja – Makrotalous, ennusteet ja toimialatalous -tutkimuslohkon työtehtäviin liittyvät kysymykset ilkka.kiema@labore.fi
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Doctoral Researcher Position in Economics at Labore
Labour Institute for Economic Research LABORE is looking for a doctoral student in economics for a 4-year researcher position. Applications are due by 13 September 2026.
The Position
The position is part of Labore's Research Path, the purpose of which is to promote researcher training in economics by offering funding, supervision, and research infrastructure for completing doctoral studies and thesis.
In addition to the duties of a doctoral researcher, the person selected for the position is required to spend part of their working time (max. 50%) on tasks related to the projects of Labore's research group in macroeconomics, forecasts, and industrial organization.
Requirements
Successful candidates are required to hold a doctoral student position in economics at a university and receive supervision from a named faculty member.
Priority Candidates
Priority is given to persons who
- have successfully completed the core courses of doctoral studies
- are interested in applied research in macroeconomics
The selection will be based, e.g., on recommendations, study performance, and the topic of the thesis.
How to Apply
Applications are to be delivered by 13 September 2026, to Research Director Tuomo Suhonen, tuomo.suhonen@labore.fi, who will also provide additional information about the open position.
The application should include:
- possible recommendations
- a CV
- a transcript of records
Further Information
Tuomo Suhonen, Research Director – additional information about the open position tuomo.suhonen@labore.fi
Ilkka Kiema, Research Leader – questions regarding the tasks of the research group in macroeconomics, forecasts, and industrial organization ilkka.kiema@labore.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Suhonentutkimusjohtaja, tutkimusohjaajaTyömarkkinatPuh:040 940 2916tuomo.suhonen@labore.fi
Ilkka KiematutkimusohjaajaLabore / Makrotalous ja ennustetoimintaPuh:040 940 2287ilkka.kiema@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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