Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja GOS Group Oyj kehittävät tekoälymallia yritysten talousennusteisiin

Kyseessä on GOS Groupin kehittämä GOS Forecast AI -ennustemalli, jossa yhdistyvät yli kymmenen vuoden kehitystyö ja uusimmat tekoälyteknologiat. Ennustemalli tuottaa yritysten kirjanpitotietoihin perustuvia nopeita ja tarkkoja tulos-, tase- ja kassavirtaennusteita.

Ennustemallia testataan käytännössä ja sen toimivuutta arvioidaan yritysaineistoilla. Samalla tutkitaan yritysten taloushistorian ja makrotaloudellisten muuttujien välisiä riippuvuuksia. Tavoitteena on tunnistaa yritysten taloudellisesta historiasta sellaisia yhteyksiä ja lainalaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa tulevaisuuden talouskehityksen ennustettavuutta.

Hankkeessa hyödynnetään yritysten taloudellisen historian lisäksi makrotaloudellista dataa. Tarkoituksena on selvittää, miten esimerkiksi talouden suhdanteet ja muut makrotaloudelliset tekijät heijastuvat yksittäisten yritysten taloudelliseen kehitykseen ja miten näitä riippuvuuksia voidaan hyödyntää tekoälypohjaisissa ennustemalleissa.

GOS Groupin yritystutkimuksesta vastaavan johtajan Miika Hakolan mukaan tavoitteena on yhdistää käytännön kokemus yritysten taloudellisesta analyysistä uusimpaan ja tekoäly- ja tutkimusosaamiseen.

”Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden arvioida ennustemallin toimivuutta tieteellisin menetelmin ja kehittää uusia tapoja hyödyntää yritys- ja makrotalousdataa ennustamisessa”, Hakola kertoo.

Erityisen kiinnostavaa Hakolan mukaan on tutkia, mitä yritysten taloushistoriasta ja makrotaloudellisesta datasta voidaan oppia tulevaisuuden ennustamisen parantamiseksi.

”Tekoälyn hyödyntäminen on uusinta teknologiaa ennustemalleissa, ja sen soveltamisesta on vielä vain vähän tutkimustietoa. Yhteishankkeessamme yliopiston rooli on testata GOS Groupin kehittämää ennustemallia. Hanke on hyvä esimerkki yliopiston ja yritysten käytännön yhteistyöstä”, laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo.

Hankkeen tuloksista on tarkoitus tuottaa myös opinnäytetöitä ja tieteellisiä julkaisuja.

Yhteistyö tukee yritysten taloudellisen päätöksenteon kehittämistä. Nopeasti muodostettavat ja tarkat ennusteet voivat auttaa yrityksiä tunnistamaan tulevia taloudellisia muutoksia, arvioimaan rahoitustarpeitaan ja tekemään päätöksiä ajantasaisen tiedon perusteella.

Oulun yliopiston tutkimusosaamisen avulla mallin matemaattisia menetelmiä voidaan kehittää ja niiden ennustekykyä arvioida systemaattisesti. Keskeisenä tavoitteena on löytää uusia tapoja yhdistää yrityskohtainen talousdata ja makrotaloudelliset muuttujat entistä tarkemmiksi tulevaisuuden ennusteiksi.