TIEDOTE: Näin tunnistat vastuullisen työnantajan – Baronan asiantuntijan viisi vinkkiä
21.8.2026 08:07:00 EEST | Barona | Tiedote
Työhaastattelussa puhutaan usein työn sisällöstä, palkasta ja työajoista. Yhtä tärkeää olisi arvioida myös työnantajaa. Työelämäyhtiö Baronan henkilöstöjohtaja Riikka Reiman kokosi viisi merkkiä, joista vastuullisen työnantajan voi tunnistaa jo hyvissä ajoin.
Tiedotusvälineille 21.8.2026
Työhaastattelussa puhutaan usein työn sisällöstä, palkasta ja työajoista. Yhtä tärkeää olisi arvioida myös työnantajaa. Työelämäyhtiö Baronan henkilöstöjohtaja Riikka Reiman kokosi viisi merkkiä, joista vastuullisen työnantajan voi tunnistaa jo hyvissä ajoin.
”Suurin osa suomalaisista työnantajista toimii vastuullisesti ja hoitaa kaikki velvoitteensa hyvin. Työnhakijan on kuitenkin hyvä tunnistaa ne käytännöt, jotka kertovat vastuullisesta toiminnasta. Erityisesti kokemattomammille työnhakijoille tämä on hyvin tärkeää”, Reiman sanoo.
Barona palkkasi viime vuonna 2 720 uutta alle 30-vuotiasta työntekijää. Yhtiö on yksi Suomen suurimmista työllistäjistä ja kohtaa vuosittain suuren määrän työnhakijoita eri toimialoilla. Reimanin mukaan hyvän työnantajan tunnistaa avoimuudesta, selkeistä pelisäännöistä sekä siitä, että työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitä hän voi itse odottaa työnantajaltaan.
Reiman kokosi viisi merkkiä, joihin jokaisen työnhakijan ja työntekijän kannattaa kiinnittää huomiota:
1. Työpaikkailmoitus kertoo avoimesti, mistä työssä on kyse
Ensimmäinen kosketus työpaikkaan on usein työpaikkailmoitus, joka kannattaa lukea huolellisesti. Ilmoituksesta pitää löytyä olennaiset tiedot tehtävästä, työnantajasta ja työsuhteesta. Jos työ tehdään henkilöstöpalveluyrityksen kautta, myös tämän tulisi käydä ilmoituksesta ilmi. Näissä tilanteissa asiakasyrityksen nimeä ei aina voida kertoa julkisesti, mutta työnhakijan tulee saada tieto siitä rekrytointiprosessin aikana.
”Työnhakijalla on oikeus tietää, kuka hänen työnantajansa on ja millaisiin tehtäviin hän hakee. Epäselvyys työpaikkailmoituksessa tai rekrytointiprosessissa on usein ensimmäinen merkki siitä, että kannattaa kysyä lisätietoja”, Reiman sanoo.
2. Työsopimus, palkka ja työehdot ovat selkeät
Vastuullinen työnantaja tekee työsopimuksen aina kirjallisesti. Työnantajan tulee myös varmistaa, että työntekijä ymmärtää sen sisällön ennen työn aloittamista. Sopimuksesta tulee käydä ilmi vähintään työtehtävät, palkka, työaika ja työsuhteen kesto, ja jos alalla on työehtosopimus, sekin tulee mainita.
Myös palkanmaksun perusteiden ja maksupäivien tulee olla selkeästi tiedossa.
”Palkkalaskelmasta pitäisi selvitä helposti, että palkka on maksettu tehdyn työn perusteella oikein. Jos palkkaan liittyvät epäselvyydet toistuvat tai kysymyksiin ei saa vastauksia, kannattaa asiaa selvittää tarkemmin”, Reiman ohjeistaa.
Työnantajaa voi ja pitääkin arvioida jo rekrytointivaiheessa, mutta moni vastuullisuuteen liittyvä käytäntö näkyy vasta työn alkaessa. Perehdytys, tuen saatavuus ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu kertovat nopeasti siitä, miten työnantajan lupaukset toteutuvat käytännössä.
3. Perehdytys ja turvallisuus otetaan vakavasti
Työntekijän tulee saada riittävä perehdytys tehtäviinsä, työympäristöön ja turvallisiin toimintatapoihin. Kiinnitä huomiota siihen, että saat tehtävään tarvittavat työvälineet, varusteet ja perehdytyksen.
”Työntekijän pitää tietää, miten mahdollisista turvallisuuspuutteista tai epäkohdista ilmoitetaan ja keneltä niihin saa apua. Kynnys ongelmien esiin nostamiseen ei saa olla korkea eikä työntekijän pidä pelätä, että se vaikuttaisi hänen työsuhteeseensa. Turvallinen työympäristö ei synny sattumalta, vaan vaatii selkeitä toimintatapoja, hyvää perehdytystä ja mahdollisuutta puuttua epäkohtiin”, Reiman sanoo.
4. Tiedät, mistä saat apua ja keneen voit olla yhteydessä
Vastuullisessa työyhteisössä työntekijä tietää, keneltä kysyä neuvoa työhön, työehtoihin tai työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Myös vastuiden ja yhteydenottokanavien tulee olla selkeitä.
"Työntekijän ei kuulu jäädä yksin selvittämään, kuka vastaa mistäkin asiasta. Vastuiden, yhteyshenkilöiden ja viestintäkanavien pitää olla selkeitä alusta asti, jotta työntekijä tietää, mistä hän saa apua eri tilanteissa", Reiman sanoo.
Vuokratyössä tämä korostuu erityisesti, koska työntekijä toimii usein sekä työnantajayrityksen että asiakasyrityksen kanssa.
5. Lupaukset pitävät ja työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti
Vastuullinen työnantaja kertoo avoimesti, miten työvuorot muodostuvat ja kuinka paljon työtä on realistisesti tarjolla. Suuret lupaukset ilman yhteyttä arkeen voivat olla merkki siitä, että odotuksia ei pystytä täyttämään.
”Liian hyviltä kuulostaviin lupauksiin kannattaa aina suhtautua varauksella. Jos luvataan rajattomasti työvuoroja tai nopeaa urakehitystä ilman konkretiaa, kannattaa kysyä tarkentavia kysymyksiä. Vastuullinen työnantaja kertoo avoimesti, mitä työntekijä voi työltä odottaa”, Reiman sanoo.
Myös työntekijöiden kohtelun tulee olla yhdenvertaista. Työvuorojen, työtehtävien ja muiden käytäntöjen perusteiden tulee olla työntekijöille selkeitä, ja niistä tulee viestiä avoimesti.
”Vastuullisen työnantajan tunnistaa siitä, että työntekijän ei tarvitse arvailla työn ehtoja, vastuita tai sitä, mistä saa apua. Perusasioiden pitää olla kunnossa heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Silloin on paljon helpompi keskittyä itse työn tekemiseen”, Reiman sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka ReimanHenkilöstöjohtajaBaronaPuh:+358 43 824 4452riikka.reiman@barona.fi
Riikka MantereViestintäasiantuntijaBaronaPuh:+358 50 363 3939riikka.mantere@barona.fi
Baronasta
Barona on vuonna 1999 perustettu työelämäyhtiö ja yksi Suomen suurimmista työnantajista. Luomme tulevaisuuden kestävää työelämää yhdistämällä osaamisen, työn ja teknologian. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli noin 355 miljoonaa euroa. Toimimme Suomessa noin 30 toimipisteessä ja kansainvälisesti yhdeksässä eri maassa. Barona on osa Bravedo-yhteisöä.
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