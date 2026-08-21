Kone nousi Suomen hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi – Nokian toimitusjohtajan Justin Hotardin arvostus nousussa
21.8.2026 00:01:00 EEST | Reputation and Trust Analytics Oy | Tiedote
Kone nousi Suomen hyvämaineisimmaksi yhtiöksi Reputation and Trust Analyticsin Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa. Suurimman mainenousun teki Neste. Yksityissijoittajat arvioivat jälleen parhaaksi toimitusjohtajaksi Marimekon Tiina Alahuhta-Kaskon, mutta Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard teki nousun suoraan listan toiselle sijalle.
Tiedotteen tiedot ovat julkaisuvapaita 21.8.2026.
Reputation and Trust Analytics tutki Suomessa toimivien pörssiyhtiöiden ja niiden johdon mainetta touko–kesäkuussa 2026 yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa. Tutkimukseen vastasi 9 195 yksityissijoittajaa, jotka antoivat yhteensä 18 911 organisaatioarviota.
Suomen hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi vastaajat arvioivat Koneen, jonka maine ylsi erinomaiselle tasolle mainearvosanalla 4,15, asteikolla 1–5 mitattuna. Erinomaiselle tasolle ylsivät myös Wärtsilä (4,08), Vaisala (4,06) ja Ponsse (4,01).
Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa yli puolet tutkituista yrityksistä sijoittui hyvän tai erinomaisen maineen alueelle eli niiden mainearvosana oli vähintään 3,50. Heikkomaineisin pörssiyritys oli Citycon mainearvosanalla 2,64.
”On selvää, että Koneen keväällä julkistama historiallisen suuri yrityskauppa siivitti sen nousua Suomen maineikkaimmaksi pörssiyhtiöksi. Näyttäisi siltä, että sijoittajat odottavat yrityksiltä pelkkien osinkojen lisäksi entistä enemmän kasvua ja kansainvälistymistä. Myös yritysten viestintä näistä teemoista näyttäisi onnistuneen, sillä sijoittajien käsitykset pörssiyritysten uudistumiskyvystä nousivat tutkimuksessa erityisen paljon. Tällä osa-alueella suurimman nousun teki Nokia”, sanoo Reputation and Trust Analyticsin perustaja ja johtava neuvonantaja Harri Leinikka.
”Olemme erittäin iloisia siitä, että meidät on arvioitu Suomen maineikkaimmaksi pörssiyritykseksi. Tulos kertoo sidosryhmiemme vahvasta luottamuksesta sekä henkilöstömme pitkäjänteisestä työstä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja kaupunkien hyväksi. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat mukana rakentamassa tarinaamme joka päivä. Luottamus kertoo myös uskosta tulevaan. On rohkaisevaa nähdä, että sidosryhmämme luottavat Koneen strategiseen suuntaan ja siihen, että pystymme luomaan arvoa asiakkaillemme, laitteiden käyttäjille ja kaupungeille myös tulevaisuudessa”, sanoo Natalia Valtasaari, Koneen Vice President, Investor Relations.
Pörssiyhtiöiden maineet Suomessa top 10
Kaikkien tutkittujen pörssiyhtiöiden maineiden keskiarvo nousi tutkimuksessa korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2022. Yksittäisistä yhtiöistä suurimman kokonaismaineen nousun teki Neste.
Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtajan Karri Salmen mukaan tuloksissa näkyy selvä käänne. Maineen kehitys vahvistui jo viime vuonna, ja tänä vuonna positiivinen muutos oli siihen verrattuna kaksinkertainen.
”Kokonaistuloksissa on menty ylöspäin. Tämä kertoo sijoittajien luottamuksen vahvistumisesta ja yleisestä optimismista talouden kehityksen suhteen”, Karri Salmi sanoo.
”Samat yhtiöt pysyvät vuodesta toiseen kärjessä, koska sijoittajien luottamusta ei rakenneta kvartaalissa eikä sitä myöskään menetetä nopeasti ilman painavaa syytä.”
Tiina Alahuhta-Kasko jatkaa hyvämaineisimpana toimitusjohtajana
Tutkimuksessa selvitettiin myös, kenet vastaajat arvioijat parhaaksi pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi. Parhaana pidettiin jo kolmatta kertaa peräkkäin Marimekon Tiina Alahuhta-Kaskoa.
Nokian viime vuonna nimitetty toimitusjohtaja Justin Hotard nousi suoraan listan kakkoseksi. Voimakkaassa nousussa oli myös Koneen toimitusjohtaja Philippe Delorme, joka nousi edellisvuoden kuudennelta sijalta kolmanneksi.
Parhaiksi arvioidut pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat
”Tiina Alahuhta-Kasko teki hattutempun. Hän on ansainnut sijoittajien arvostuksen pitkäaikaisella aktiivisella otteellaan kansainvälistyvän bränditalon johdossa”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.
”Nokian Hotard ja Koneen Delorme nousivat kärkikolmikkoon vahvoina muutosjohtajina. Nokia ja Kone ovat merkittävissä muutostilanteissa, joissa on tärkeää, että toimitusjohtaja viestii sijoittajille aktiivisesti. Molempien johtamat yhtiöt ovat myös reagoineet geopoliittiseen tilanteeseen siirtämällä toimintansa painopistettä länsimarkkinoille.”
Näin tutkimme
Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien pörssiyhtiöiden mainetta yksityissijoittajien keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 11.5.–1.6.2026.
Tutkimus tehtiin yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa. Tutkimuskutsu jaettiin Pörssisäätiön ja Osakesäästäjät ry:n uutiskirjeissä, Viisas Raha -lehdessä sekä Nordnetin uutiskirjeessä.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).
Luottamus&Maine-tutkimusmallissa organisaation maine on erinomaisella tasolla, jos mainearvosana on 4,00 tai suurempi. Hyvästä maineesta kertoo arvosana 3,50–3,99 ja kohtalaisesta maineesta arvosana 3,00–3,49. Jos maineluku on 2,99 tai pienempi, organisaation maine on heikolla tasolla.
Tutkimukseen osallistui 9 195 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa).
Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1,02 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri LeinikkaJohtava asiantuntija (toimitusjohtaja 21.8.2026 asti)Reputation and Trust Analytics OyPuh:+358 40 505 5001harri.leinikka@reptrust.com
Sari LounasmeriPörssisäätiö, toimitusjohtajaPuh:+358 50 372 5925sari.lounasmeri@porssisaatio.fi
Karri SalmiSuomen Osakesäästäjät, toimitusjohtajaPuh:358 50 675 40karri.salmi@osakeliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Reputation and Trust Analytics (aiemmin T-Media) on Suomen johtava maineen tutkimiseen ja strategiseen neuvonantoon keskittynyt yritys. Käytämme liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Olemme tehneet yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta yli 40 maassa.
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