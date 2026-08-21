KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lastensuojelua (valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä)
25.8.2026 09:02:58 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Viranhaltija oli muuttanut 12 vuotta täyttäneen A:n sijaishuoltopaikan isovanhempiensa B:n ja C:n perheestä X:n yksikköön. Perhehoitajana toiminut B oli valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko A:lla, joka ei ollut valittanut viranhaltijan päätöksestä hallinto-oikeuteen, oikeus hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.
Lähtökohtaisesti vain sellainen asianosainen, joka on hakenut muutosta hallintopäätökseen hallinto-oikeudessa, voi hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on hylätty valitus.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa selostetussa aikaisemmassa lastensuojeluasioita koskevassa oikeuskäytännössä oli katsottu, että valittaessaan hallinto-oikeuteen omasta puolestaan huoltaja käytti myös lapsen laillisena edustajana lapselle asianosaisena kuuluvaa valituspuhevaltaa, ellei lapsen puhevaltaa käyttänyt hänelle määrätty edunvalvoja. Näin ollen ei ollut ollut estettä sille, että 12 vuotta täyttänyt lapsi haki muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla huoltajan tekemä valitus oli hylätty.
Esillä olleessa asiassa viranhaltijan päätökseen oli hakenut muutosta perhehoitaja B, jonka luokse A oli ollut sijoitettuna sijaishuoltoon. B ei ollut lapsen laillinen edustaja, eikä lapsen valitusoikeutta voitu katsoa tulleen käytetyksi hallinto-oikeudessa perhehoitajan valituksen perusteella. Tällaisessa tilanteessa A:lla ei ollut oikeutta hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla B:n valitus oli hylätty. A:n valituslupahakemus jätettiin tutkimatta.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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