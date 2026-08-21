Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Talouden kasvu ei näy vielä työmarkkinatilastoissa: “Toistaiseksi keräillään rohkeutta rekrytointien kanssa”
25.8.2026 09:04:22 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Heinäkuun työmarkkinatilastot maalaavat Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kuvaa vakaasta kehityksestä, mutta nousuvaihdetta joudutaan vielä odottamaan.
Suomen talouden kasvu ei näy vielä tuoreimmissa työmarkkinatilastoissa.
”Myönteistä on, että työllisyyden lasku on pysähtynyt. Toistaiseksi edetään silti vaakasuunnassa, eikä talouden vauhdikas kasvu näy vielä tuntuvammin työmarkkinoilla”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien tietojen mukaan heinäkuussa oli työttömänä 289 000 henkeä. Lukema on 20 000 suurempi kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi pysyi muuttumattomana 10,5 prosentissa. Muutokset työttömyysasteen trendissä ovat olleet jokseenkin vähäisiä koko kuluvan vuoden.
”Vaikuttaa siltä, että tänä vuonna on ollut vaisu kesätyökesä, mikä on osaltaan latistanut työllisyyden kehitystä. Sen sijaan työvoiman määrä on kehittynyt hyvin, eli potentiaalia kyllä löytyy”, Appelqvist arvioi.
Työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Kun työttömyys kasvaa, mutta työllisyys pysyy paikallaan, kertoo se työvoiman määrän kasvusta. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille oli heinäkuussa 75,4 prosenttia. Työllisyyslukemat tosin nojasivat vahvasti osa-aikatyöhön, joka on kehittynyt kokoaikaista työtä paremmin.
”Yritysten odotukset henkilöstön palkkaamisesta ovat parantuneet kyselyissä, mutta vielä heinäkuussa se ei muuttunut konkreettisiksi rekrytoinneiksi. Työllisyyden suuntaa pystytään arvioimaan paremmin syksyn edetessä, sillä heinäkuu on Suomen työmarkkinoilla poikkeuksellinen kuukausi lomakauden takia”, Appelqvist arvioi.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuussa 27 700 eli hieman enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä heinäkuun aikana työvoimapalveluissa oli haettavana 50 200 työpaikkaa, mikä 1000 enemmän kuin vuosi sitten.
”Suomen talous on ollut kasvuvaihteella jo viime vuoden lopulta, joten on lupa alkaa odottaa myönteisiä uutisia myös työmarkkinoilta. Avoimia työpaikkoja on edelleen tavallista vähemmän, mutta hyvällä tahdolla voi hakuilmoitusten määrässä nähdä liikettä oikeaan suuntaan. Heikko suhdannejakso on saanut yritykset varovaisiksi ja toistaiseksi keräillään rohkeutta rekrytointien kanssa”, Appelqvist sanoo.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
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