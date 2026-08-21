KUTSU | Labore julkistaa syksyn talousennusteensa 17.9.
25.8.2026 15:08:08 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Kutsu
- Milloin suhdannekäänne näkyy uusina työpaikkoina?
- Pysyykö viennin kasvu yllä?
- Onko jatkuva epävarmuus talouskasvun jarru?
Vastauksia kysymyksiin saadaan Laboren julkistaessa syksyn 2026 talousennusteensa.
Aika: torstaina 17.9. klo 10–11
Paikka: Laboren seminaarisali (Economicum 4. krs, Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki) ja Teams.
Laboren syksyn 2026 talousennustetta esittelevät Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen ja johtaja Mika Maliranta.
Ohjelma:
9.50–10.00 saapuminen ja aamukahvi
10.00–10.30 Laboren talousennusteen esittely (Juho Koistinen, ennustepäällikkö)
10.30–10.45 Talouspoliiittisia johtopäätöksiä (Mika Maliranta, johtaja)
10.45–11.00 Kysymyksiä ja tilaisuuden päätös
Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 16.9. klo 15 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Tuore ennuste julkaistaan verkossa 17.9. klo 00.01 osoitteessa https://labore.fi/ennusteet/ ja sen sisältöjä esitellään klo 10.00 alkavassa julkistustilaisuudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho KoistinenennustepäällikköMakrotalous, ennusteet ja toimialatalousPuh:040 940 2833juho.koistinen@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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