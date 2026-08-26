VAS Saramo: Sinä maksat Orpon ja Purran himoverotuksen

Saramo otti kantaa ajankohtaiseen verokeskusteluun huomauttamalla, että Suomen verojärjestelmä on monella tapaa epäoikeudenmukainen, joka suosii pääomatuloista nauttivia ihmisiä sekä suuria yrityksiä. Saramo toi esille, miten Orpo ja Purra pelottelevat verotuksella, mutta samalla heidän oma historiallisen suuri arvonlisäveron korotus on heikentänyt tavallisten ihmisten ja pienten yrittäjien asemaa.

– Talouden kuntoon laittaminen tarkoittaa oikeistohallitukselle rikkaiden voittojen paisuttamista, kun samalla suomalaiset maksavat Euroopan toisiksi korkeimpia arvonlisäveroja, pienituloiset suhteellisesti eniten. Ensi eduskuntavaalit ovat verovaalit: se tarkoittaa muun muassa miljardiluokan listaamattomien yritysten osinkoverotuksen sekä pääomatuloverotuksen porsaanreikien tukkimista, Saramo sanoi.

Puheenvuoron keskeinen viesti oli, että keskellä nousevia puolustusmenoja ja vanhenevan väestön kasvattamia hyvinvointimenoja meillä ei ole varaa suurituloisten veroalennuksiin, jotka usein valuvat pois kotimaisesta kulutuksesta.

Saramo toi esille puheessaan myös sen, että kysymys oikeudenmukaisesta verotuksesta ja talousjärjestelmästä on kansainvälinen niin Euroopan unionin kuin YK:n puitteissa.

– YK:ssa käydään parhaillaan veroneuvotteluja, koska valtiot menettävät käsittämättömät 500 miljardia dollaria vuosittain ylikansallisten yritysten ja rikkaimpien ihmisten veronvälttelyyn. Jos mitään ei tehdä, summa tulee moninkertaistumaan. Suomi on seurannut neuvotteluita sivusta, mutta esityksestäni europarlamentti osallistuu niihin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, Saramo totesi.

Saramo painotti, että nykyisessä maailmassa demokratiaa ja tulevaisuudenuskoa tulee vahvistaa ja taloudellisen tasa-arvon lisääminen on yksi keskeisistä keinoista.

– Meidän tulee herätä siihen, että teknomiljardöörien valtakaudella nykyisessä järjestelmässä häviäjiä ovat pienyrittäjät, jotka eivät pärjää kilpailussa epäreilusti toimivien suurten kanssa. Häviäjiä ovat työntekijät, jotka maksavat verot rikkaiden puolesta. Häviäjänä olemme me kaikki, jotka menetämme hyvinvointivaltion turvan, Saramo korosti.



/////





Alla puheenvuoro kokonaisuudessaan:

Hyvät ystävät,

Orpon ja Purran hallituksen voi epäröimättä julistaa historian huonoimmaksi.

Selvää oli, ettei heidän tavoitteenaan ollut parantaa hyvinvointivaltion palveluita, ympäristön kestävyyttä tai suomalaisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Heillä oli yksi lupaus: korjata Suomen talous.

Lopputulos on täydellinen epäonnistuminen, kun historian parhaasta työllisyydestä romahdettiin Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Sen seurauksena alkoi myös raju velkaantuminen, kun 2022 julkinen talous oli vihdoin saatu lähelle tasapainoa.

Toivon todella, että alkuvuoden kasvuluvut ennakoisivat työttömyyden vähenemistä. Vielä siitä ei ole merkkejä, päinvastoin. Viime kuussa työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Joka tapauksessa tämä kausi on tullut ja tulee Suomelle kalliiksi.

Hyvät ystävät,

Kun oikeisto ”laittaa taloutta kuntoon”, ei määritellä, korjaantuuko valtion, kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten omistajien vai työntekijöiden talous. Oikeisto on paisuttanut rikkaimpien voittoja, mutta tavallisten suomalaisten ja julkisen sektorin talous on romahtanut.

Ensi keväälle Orpo ja Purra yrittävät rakentaa verovaalit. He vaativat talouden tasapainottamista verojen sijaan leikkauksilla, summilla, joihin eivät itsekään usko.

Äänestäjiä pelotellaan vasemmistolla, joka verottaisi äänestäjien rahat. Oikeasti Orpo ja Purra ovat himoverottajia, mitä tulee meidän jokaisen kaupan kassalla maksamiin veroihin. Maksamme Euroopan toisiksi korkeimpia arvonlisäveroja, pienituloiset suhteellisesti eniten.

Samaan aikaan yritysten voitoista peritään keskimääräistä vähemmän veroja. Voittojen verotusta on päätetty alentaa entisestään, vaikka alennus valuu suurelta osin pois kotimaisesta taloudesta.

Suurten yritysten omistajille Suomi on jopa poikkeuksellisen antelias ja leväperäinen. Vauraampien listaamattomien yritysten omistajat nauttivat yhä - kaiken sopeuttamisen jälkeenkin - miljardin euron verotuesta.

Pääomatuloja Suomessa voi kerätä kokonaan ilman veroja, kunhan pitää ne vakuutuskuorissa ja lopulta siirtää pois maasta. Muut länsimaat ovat säätäneet arvonnousuveroja, jotta verot maksettaisiin siihen maahan missä voitotkin on kerätty. Silloin varoja ei edes kannata siirtää pois.

Hyvät ystävät,

Suomen verojärjestelmä on monilta osin huono. Jos veroja kerättäisiin oikeudenmukaisesti, myös kotimaisella taloudella menisi paremmin.

Suomella ei ole varaa suosia pääomilla eläviä muun yhteiskunnan kustannuksella. Etenkään tilanteessa, jossa väestön vanheneminen nostaa väistämättä kustannuksia ja tuemme jättimäisillä aseostoilla pääosin Yhdysvaltain ja Israelin teollisuutta.

Osin ongelma on koko Euroopan yhteinen. Aseiden lisäksi rahaa valuu veroitta yhdysvaltalaisille digijäteille ja teollisuus siirtyy Kiinaan sektori kerrallaan.

Suomen ja EU:n olisi tehtävä kaikkensa, jotta kansainvälinen vero- ja talousjärjestelmä saadaan korjattua. Ilman sitä näkymä on demokratian kannalta lohduton – meistä on tulossa yhdysvaltalaisten teknomiljardöörien ja Kiinan vasalleja. Vaihtoehdottomuuden seurauksena äärioikeisto vahvistuu, kuten Saksassa ja Ranskassa, jossa Putinin rahoittamat puolueet ovat kyselyiden kärjessä.

Mutta hyviäkin asioita tapahtuu.

YK:ssa käydään parhaillaan veroneuvotteluja, koska valtiot menettävät käsittämättömät 500 miljardia dollaria vuosittain ylikansallisten yritysten ja rikkaimpien ihmisten veronvälttelyyn.

Määrällisesti suurimmat häviäjät ovat samalla myös maat, jotka Yhdysvaltain johdolla vastustavat järjestelmän korjaamista. Suhteellisesti suurimpia häviäjiä ovat köyhimmät maat, jotka menettävät veroja enemmän kuin saavat kehitysapua.

Häviäjiä ovat kaikkien maiden pienyrittäjät, jotka eivät pärjää kilpailussa epäreilusti toimivien suurten kanssa. Häviäjiä ovat työntekijät, jotka maksavat verot rikkaiden puolesta. Häviäjänä olemme me kaikki, jotka menetämme hyvinvointivaltion turvan.

Suomi on seurannut YK:n neuvotteluita sivusta. Mutta Euroopassa on alettu herätä, ja esityksestäni europarlamentti osallistuu ensimmäistä kertaa veroneuvotteluihin tänä vuonna. Nykyinen järjestelmä on kansainliiton ajalta ja vaatii nykyaikaistamista.

Ystävät,

Elämme maailmassa, jota muutama vanha autoritäärinen mies dominoi. Mutta demokratia ja tulevaisuudenusko voidaan palauttaa. Suomessa se on meidän tehtävämme.