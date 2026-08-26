VAS Saramo: Sinä maksat Orpon ja Purran himoverotuksen
26.8.2026 11:54:34 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Europarlamentaarikko Jussi Saramo korosti tänään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että Orpon ja Purran hallituksen veropolitiikan suurimpina maksajina ovat tavalliset suomalaiset, jotka maksavat Euroopan toisiksi korkeimpia arvonlisäveroja. Samalla yritysten voittoja verotetaan keskimääräistä vähemmän.
Saramo otti kantaa ajankohtaiseen verokeskusteluun huomauttamalla, että Suomen verojärjestelmä on monella tapaa epäoikeudenmukainen, joka suosii pääomatuloista nauttivia ihmisiä sekä suuria yrityksiä. Saramo toi esille, miten Orpo ja Purra pelottelevat verotuksella, mutta samalla heidän oma historiallisen suuri arvonlisäveron korotus on heikentänyt tavallisten ihmisten ja pienten yrittäjien asemaa.
– Talouden kuntoon laittaminen tarkoittaa oikeistohallitukselle rikkaiden voittojen paisuttamista, kun samalla suomalaiset maksavat Euroopan toisiksi korkeimpia arvonlisäveroja, pienituloiset suhteellisesti eniten. Ensi eduskuntavaalit ovat verovaalit: se tarkoittaa muun muassa miljardiluokan listaamattomien yritysten osinkoverotuksen sekä pääomatuloverotuksen porsaanreikien tukkimista, Saramo sanoi.
Puheenvuoron keskeinen viesti oli, että keskellä nousevia puolustusmenoja ja vanhenevan väestön kasvattamia hyvinvointimenoja meillä ei ole varaa suurituloisten veroalennuksiin, jotka usein valuvat pois kotimaisesta kulutuksesta.
Saramo toi esille puheessaan myös sen, että kysymys oikeudenmukaisesta verotuksesta ja talousjärjestelmästä on kansainvälinen niin Euroopan unionin kuin YK:n puitteissa.
– YK:ssa käydään parhaillaan veroneuvotteluja, koska valtiot menettävät käsittämättömät 500 miljardia dollaria vuosittain ylikansallisten yritysten ja rikkaimpien ihmisten veronvälttelyyn. Jos mitään ei tehdä, summa tulee moninkertaistumaan. Suomi on seurannut neuvotteluita sivusta, mutta esityksestäni europarlamentti osallistuu niihin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, Saramo totesi.
Saramo painotti, että nykyisessä maailmassa demokratiaa ja tulevaisuudenuskoa tulee vahvistaa ja taloudellisen tasa-arvon lisääminen on yksi keskeisistä keinoista.
– Meidän tulee herätä siihen, että teknomiljardöörien valtakaudella nykyisessä järjestelmässä häviäjiä ovat pienyrittäjät, jotka eivät pärjää kilpailussa epäreilusti toimivien suurten kanssa. Häviäjiä ovat työntekijät, jotka maksavat verot rikkaiden puolesta. Häviäjänä olemme me kaikki, jotka menetämme hyvinvointivaltion turvan, Saramo korosti.
/////
Alla puheenvuoro kokonaisuudessaan:
Hyvät ystävät,
Orpon ja Purran hallituksen voi epäröimättä julistaa historian huonoimmaksi.
Selvää oli, ettei heidän tavoitteenaan ollut parantaa hyvinvointivaltion palveluita, ympäristön kestävyyttä tai suomalaisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Heillä oli yksi lupaus: korjata Suomen talous.
Lopputulos on täydellinen epäonnistuminen, kun historian parhaasta työllisyydestä romahdettiin Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Sen seurauksena alkoi myös raju velkaantuminen, kun 2022 julkinen talous oli vihdoin saatu lähelle tasapainoa.
Toivon todella, että alkuvuoden kasvuluvut ennakoisivat työttömyyden vähenemistä. Vielä siitä ei ole merkkejä, päinvastoin. Viime kuussa työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Joka tapauksessa tämä kausi on tullut ja tulee Suomelle kalliiksi.
Hyvät ystävät,
Kun oikeisto ”laittaa taloutta kuntoon”, ei määritellä, korjaantuuko valtion, kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten omistajien vai työntekijöiden talous. Oikeisto on paisuttanut rikkaimpien voittoja, mutta tavallisten suomalaisten ja julkisen sektorin talous on romahtanut.
Ensi keväälle Orpo ja Purra yrittävät rakentaa verovaalit. He vaativat talouden tasapainottamista verojen sijaan leikkauksilla, summilla, joihin eivät itsekään usko.
Äänestäjiä pelotellaan vasemmistolla, joka verottaisi äänestäjien rahat. Oikeasti Orpo ja Purra ovat himoverottajia, mitä tulee meidän jokaisen kaupan kassalla maksamiin veroihin. Maksamme Euroopan toisiksi korkeimpia arvonlisäveroja, pienituloiset suhteellisesti eniten.
Samaan aikaan yritysten voitoista peritään keskimääräistä vähemmän veroja. Voittojen verotusta on päätetty alentaa entisestään, vaikka alennus valuu suurelta osin pois kotimaisesta taloudesta.
Suurten yritysten omistajille Suomi on jopa poikkeuksellisen antelias ja leväperäinen. Vauraampien listaamattomien yritysten omistajat nauttivat yhä - kaiken sopeuttamisen jälkeenkin - miljardin euron verotuesta.
Pääomatuloja Suomessa voi kerätä kokonaan ilman veroja, kunhan pitää ne vakuutuskuorissa ja lopulta siirtää pois maasta. Muut länsimaat ovat säätäneet arvonnousuveroja, jotta verot maksettaisiin siihen maahan missä voitotkin on kerätty. Silloin varoja ei edes kannata siirtää pois.
Hyvät ystävät,
Suomen verojärjestelmä on monilta osin huono. Jos veroja kerättäisiin oikeudenmukaisesti, myös kotimaisella taloudella menisi paremmin.
Suomella ei ole varaa suosia pääomilla eläviä muun yhteiskunnan kustannuksella. Etenkään tilanteessa, jossa väestön vanheneminen nostaa väistämättä kustannuksia ja tuemme jättimäisillä aseostoilla pääosin Yhdysvaltain ja Israelin teollisuutta.
Osin ongelma on koko Euroopan yhteinen. Aseiden lisäksi rahaa valuu veroitta yhdysvaltalaisille digijäteille ja teollisuus siirtyy Kiinaan sektori kerrallaan.
Suomen ja EU:n olisi tehtävä kaikkensa, jotta kansainvälinen vero- ja talousjärjestelmä saadaan korjattua. Ilman sitä näkymä on demokratian kannalta lohduton – meistä on tulossa yhdysvaltalaisten teknomiljardöörien ja Kiinan vasalleja. Vaihtoehdottomuuden seurauksena äärioikeisto vahvistuu, kuten Saksassa ja Ranskassa, jossa Putinin rahoittamat puolueet ovat kyselyiden kärjessä.
Mutta hyviäkin asioita tapahtuu.
YK:ssa käydään parhaillaan veroneuvotteluja, koska valtiot menettävät käsittämättömät 500 miljardia dollaria vuosittain ylikansallisten yritysten ja rikkaimpien ihmisten veronvälttelyyn.
Määrällisesti suurimmat häviäjät ovat samalla myös maat, jotka Yhdysvaltain johdolla vastustavat järjestelmän korjaamista. Suhteellisesti suurimpia häviäjiä ovat köyhimmät maat, jotka menettävät veroja enemmän kuin saavat kehitysapua.
Häviäjiä ovat kaikkien maiden pienyrittäjät, jotka eivät pärjää kilpailussa epäreilusti toimivien suurten kanssa. Häviäjiä ovat työntekijät, jotka maksavat verot rikkaiden puolesta. Häviäjänä olemme me kaikki, jotka menetämme hyvinvointivaltion turvan.
Suomi on seurannut YK:n neuvotteluita sivusta. Mutta Euroopassa on alettu herätä, ja esityksestäni europarlamentti osallistuu ensimmäistä kertaa veroneuvotteluihin tänä vuonna. Nykyinen järjestelmä on kansainliiton ajalta ja vaatii nykyaikaistamista.
Ystävät,
Elämme maailmassa, jota muutama vanha autoritäärinen mies dominoi. Mutta demokratia ja tulevaisuudenusko voidaan palauttaa. Suomessa se on meidän tehtävämme.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi SaramoEuroparlamentaarikkojussi.saramo@ep.europa.eusaramo.net
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Andersson: Elinkustannuskriisit syntyvät fossiiliriippuvuudesta26.8.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Li Andersson korosti tänään puheessaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että keskellä toistuvia energiakriisejä ja Euroopassa tappavia helteitä EU:lla ei ole varaa ottaa taka-askelia ilmastopolitiikassa. Andersson painotti, että kysymys on myös ihmisten arjen kustannuksista ja oikeudenmukaisuudesta.
VAS Andersson: EU:n ilmastopolitiikkaa heikennetään keskellä tappavia helleaaltoja17.7.2026 14:42:00 EEST | Tiedote
Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson, joka toimii kokonaisuudessa vasemmistoryhmän neuvottelijana, pitää uudistusta kokonaisuudessa suurena heikennyksenä, jossa komissio taipuu Euroopan saastuttavan teollisuuden ja oikeiston painostuksen alla.
Kyllönen ja Kulmuni: AdBlue-ongelmat on otettava mukaan EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistukseen8.7.2026 16:42:27 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentissa alkanut Automotive Omnibus -käsittely avaa europarlamentaarikkojen Merja Kyllösen ja Katri Kulmunin mukaan tärkeän mahdollisuuden korjata AdBlue- ja SCR-järjestelmien ongelmia. Mepit vaativat, että pohjoiset olosuhteet huomioidaan EU:n ajoneuvolainsäädännössä nykyistä paremmin.
VAS Kyllönen: Saamelaisten ääni on saatava pysyvästi mukaan EU:n arktiseen päätöksentekoon1.7.2026 15:36:02 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentissa keskustellaan tänään saamelaisten asemasta EU:n arktisessa politiikassa. Europarlamentaarikko Merja Kyllösen järjestämä tapahtuma kokoaa Brysseliin Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien edustajia sekä EU-instituutioiden päättäjiä. Keskustelun ytimessä on, miten saamelaisten ääni saadaan vahvemmin mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.
VAS Kyllönen: Turvallisuus ei saa pysähtyä lupaviidakkoon23.6.2026 13:15:39 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin liikenne- ja puolustusvaliokunnat ovat hyväksyneet kantansa uuteen sotilaallista liikkuvuutta koskevaan asetukseen. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että sotilashenkilöstö, kalusto, tarvikkeet ja myös Ukrainalle annettava tuki saadaan liikkumaan Euroopassa nopeasti silloin, kun turvallisuustilanne sitä vaatii.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme