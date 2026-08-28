Uusi työkalu arjen naapuriapuun Sodankylässä - Commu vahvistaa yhteisöllisyyttä keskellä Lappia
29.8.2026 09:00:00 EEST | Commu | Tiedote
Sodankylän kunta aloittaa yhteistyön kotimaisen Commu-sovelluksen kanssa vahvistaakseen kuntalaisten välistä yhteisöllisyyttä ja arjen naapuriapua. Sodankylässä pitkät välimatkat, vaativat vuodenajat ja vilkas matkailutoiminta muokkaavat arkea tavalla, joka tekee naapuriavusta ja yhteisöllisyydestä erityisen tärkeää.
Commu on kotimainen mobiilisovellus, joka yhdistää avun tarvitsijat ja auttajat helposti ja turvallisesti. Sovelluksen avulla kuntalaiset voivat pyytää ja tarjota apua matalalla kynnyksellä erilaisissa arjen tilanteissa, esimerkiksi kauppa-apuun, kimppakyyteihin, harrastusseuraksi tai talkooavuksi.
“Sodankylän strategiassa korostuvat yhteisöllisyys, osallisuus ja toisista välittäminen. Commu tarjoaa konkreettisen välineen, jolla voimme vahvistaa naapuriapua, ihmisten kohtaamista ja arjen yhteisöllisyyttä. Haluamme olla kunta, jossa apua on helppo pyytää ja tarjota, ja jossa jokainen voi kokea kuuluvansa yhteisöön.” Antti Palomaa, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Pitkät etäisyydet ja vaihtelevat vuodenajat lisäävät avun tarvetta
Sodankylässä eletään laajalla alueella, jossa etäisyydet naapuriin voivat olla pitkiä ja vuodenaikojen vaihtelu näkyy arjessa voimakkaasti. Kaivostoiminta ja matkailu tuovat kuntaan myös uusia työntekijöitä ja etätyöläisiä, joille paikkakunta ja sen ihmiset ovat vielä vieraita. Nämä tekijät voivat lisätä ulkopuolisuuden tunnetta ja yksinäisyyttä, erityisesti silloin kun arki on kiireistä tai muutoksessa.
“Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy ovat Sodankylän hyvinvointisuunnitelman keskeisiä tavoitteita”, hyvinvointikoordinaattori Tiina Hongisto kertoo.
Commu tarjoaa konkreettisen kanavan kohdata ja auttaa toisia. Sovelluksen kautta kuntalaiset voivat sopia esimerkiksi kauppa-avusta, kimppakyydeistä, harrastusseurasta tai pienistä arjen askareista. Tämä tukee arjen sujuvuutta ja vahvistaa naapuriapua sekä yhteishenkeä myös silloin, kun toinen on tullut Sodankylään vasta hiljattain.
Yhteisösovellus tarjoaa uusia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
Commu-sovellus tarjoaa myös uuden tavan osallistua ja verkostoitua omassa kunnassa. Kuntalaiset voivat olla aktiivisia toimijoita, mikä lisää osallisuuden kokemusta ja sitoutumista paikallisyhteisöön.
Commun kautta avun pyytäminen ja tarjoaminen tapahtuu turvallisesti. Käyttäjät voivat halutessaan vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Commun perustaja Karoliina Kauhanen iloitsee Sodankylän lähdöstä mukaan.
“Sodankylässä ymmärretään, ettei kukaan pärjää yksin ja että naapuria pitää auttaa. Kunnassa jaetaan yhteinen vastuu lasten ja nuorten palveluista, perheiden tukemisesta, työskentelemisen mahdollisuuksista ja arvokkaasta elämän ehtoopuolesta. Commu tuo tämän periaatteen konkreettiseksi, jokaisen taskuun kulkevaksi työkaluksi”, Kauhanen kiteyttää.
“Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys, sillä jokainen meistä tarvitsee joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa. Nyt jokainen Sodankylässä tehty hyvä teko kerryttää myös kunnalle pisteitä Suomen yhteisöllisin kunta -kisassa. Palkintopotissa on 3000 euroa yhteiseen hyvään, jolla voi esimerkiksi perustaa stipendejä paikallisiin kouluihin."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Paula MäkeläinenCommu, Head of Culture & Customer Experience, PartnerPuh:0504059940Puh:+358 50 405 9940paula.makelainen@commuapp.fi
Tiina HongistoHyvinvointikoordinaattoriPuh:040 677 2122tiina.hongisto@sodankyla.fiwww.sodankyla.fi
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Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata CommuApp-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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