Vihreiden Diarra ehdottaa vapaailtaa vanhemmille Helsingissä
27.8.2026 12:44:45 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Vihreiden kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra jätti 26.8.2026 valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan Vanhempien vapaaillan pilotointia Helsingissä. Tarkoituksena on tarjota vanhemmille omaa aikaa ja lapsille sen ajaksi turvallista tekemistä.
New Yorkin pormestari Zohran Mamdani on lanseerannut aiemmin kesällä Parents’ Night Out -mallin. Siinä kaupunki järjestää lapsille ohjattua ja turvallista tekemistä, jotta vanhemmat saavat muutamaksi tunniksi omaa aikaa. Helsingissä pilotti toimisi samaan tapaan.
Suomalaiset vanhemmat ovat kansainvälisten vertailujen mukaan maailman uupuneimpien joukossa. Diarra ehdottaa vanhempien vapaailtaa kohdennettavaksi erityisesti perheille, joilla ei ole tukiverkkoja tai mahdollisuutta saada apua lastenhoitoon. Yksinhuoltajille voitaisiin esimerkiksi tarjota etusija ilmoittautumisessa.
“Tällaisissa tilanteissa kaupungin tarjoama Vanhempien vapaaillan pilotti voisi olla valtavan tärkeä”, Diarra toteaa.
Aloitteen mukaan toiminta voitaisiin järjestää kaupungin omissa puistoissa ja leikkipuistoissa ja hyödyntää kaupungin olemassa olevia tiloja, osaamista ja henkilöstöä. Näin lapsille voidaan tarjota turvallista ja ohjattua tekemistä samalla, kun vanhemmille mahdollistetaan muutama tunti omaa aikaa.
“Vapaaillan voisi käyttää lepäämiseen, harrastuksiin, asioiden hoitamiseen tai vaikka siihen, että puolison kanssa pääsee pitkästä aikaa treffeille”, Diarra sanoo.
“Parhaimmillaan kyse voisi olla paljon muustakin kuin yhdestä vapaasta illasta. Vanhempien vapaaillan ympärille voisi syntyä myös uutta kaupunkikulttuuria ja yritystoimintaa: ravintolat voisivat järjestää vanhemmille omia iltoja, kulttuuripalvelut ja erilaiset elämyspalvelut voisivat rakentaa erityisiä kokonaisuuksia”, toteaa Diarra.
“Yksi vapaa ilta ei ratkaise vanhempien uupumusta. Mutta se voi tuoda arkeen valtavasti helpotusta, iloa ja riemua. Lasten hyvinvointi syntyy vanhempien arjessa. Siksi myös vanhempien hyvinvoinnin pitäisi olla kaupungin asia”, Diarra päättää.
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Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustaja, kaupunginvaltuutettuPuh:050 5910 299fatim.diarra@eduskunta.fi
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