Kyselyn tulos: Nuorten luottamus omiin taloustaitoihin on vahvistunut

NYT Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä 6 435 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Raportin toteuttivat Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry ja LähiTapiola. Aineiston keruusta ja analyysista vastasi Taloustutkimus.

Nuorten kokemus omasta talousosaamisesta on kasvanut selvästi neljän vuoden aikana. Vuonna 2022 vain 37 % vastaajista arvioi omaavansa hyvät tiedot ja taidot taloudesta, mutta nyt osuus oli noussut 46 %:iin.

Kyselyn mukaan moni on motivoitunut kehittämään taloustaitojaan ja peräti 71 % vastaajista kertoi haluavansa parantaa talousosaamistaan.

”Tulevaisuusraportissa näkyy ilahduttavia merkkejä paremmasta. Aiempaa useampi nuori koki, että heillä on tarpeeksi rahaa kaikkeen tarvitsemaansa. Arjen taloustaidot vaikuttavat olevan monella hallussa, mutta niiden rinnalla olisi hyvä oppia myös säästämisen ja sijoittamisen perusteet. Budjetoinnin kertoi tuntevansa 86 % kaikista vastaajista, kun taas korkoa korolle -ilmiö oli tuttu noin puolelle. On tärkeää, että mahdollisuus rakentaa taloudellista turvaa ei jäisi vain niiden ulottuville, jotka oppivat näistä asioista kotona, sanoo LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Taloudellinen luottamus liittyy tulevaisuususkoon

Kevään 2026 kyselyn mukaan nuorten usko omaan taloudelliseen pärjäämiseen on melko myönteinen. Kyselyn mukaan 65 % kaikista vastaajista uskoi, että heillä on tulevaisuudessa tarpeeksi rahaa.

Tulevaisuusraportin vastauksissa havaittiin myös selkeä yhteys nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä. Nuoret, jotka uskovat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Vahvan tulevaisuususkon omaavista nuorista myös 79 % suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Vastaavasti heikko tulevaisuususko liittyi heikompaan luottamukseen omista taloustaidoista sekä vähäisempään kiinnostukseen talousasioita kohtaan. Näistä nuorista vain 38 % suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa.

* Taulukossa ”Vahva usko omaan tulevaisuuteen” -ryhmän vastaajat olivat täysin samaa mieltä väittämän ”uskon, että minulla on hyvä tulevaisuus” kanssa. Ryhmän ”heikompi usko omaan tulevaisuuteen” -vastaajat olivat eri mieltä väittämän kanssa tai eivät osanneet sanoa.

Vanhempien ja sosiaalisen median merkitys kasvanut taloustiedon lähteenä

NYT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan vanhempien ja sosiaalisen median merkitys talousosaamisen lähteinä ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2022. Nuorten mielestä tärkein taloustiedon lähde on edelleen koti: jopa 87 % kertoi oppivansa rahasta vanhemmilta tai sukulaisilta (vuonna 2022: 64 %).

Samaan aikaan sosiaalisen median videoalustat (esim. Youtube, TikTok) ovat nousseet entistä suositummiksi oppimisympäristöiksi. Vastauksissa näkyy eroja sukupuolien välillä: Vaikka videoalustojen merkitys on kyselyn mukaan kasvanut tyttöjen keskuudessa, niiden merkitys korostui taloustiedon lähteenä vielä enemmän poikien (50 %) vastauksissa kuin tytöillä (40 %). Tytöt puolestaan oppivat poikia useammin talousasioita lähisukulaisilta ja koulusta.

Kyselyssä nuoret kokivat lisäksi koulun yhdeksi tärkeimmistä talousosaamisen välittäjistä, mutta poikien kokemuksissa sen merkitys on laskenut. Vuonna 2022 pojista 46 % valitsi koulun yhdeksi keskeiseksi tietolähteeksi, mutta keväällä 2026 koulun valitsi 35 % pojista.

Perhetausta näkyy nuorten kokemissa talousvalmiuksissa

Tulokset osoittavat, että nuorten kokemukset omasta taloudellisesta tilanteesta ja osaamisesta ovat edelleen vahvasti yhteydessä perhetaustaan. Erityisesti vanhempien koulutustaso ja työllisyystilanne näkyvät vastauksissa.

Esimerkiksi budjetoinnin käsitteen kertoi tuntevansa 92 % niistä nuorista, joiden vanhempien korkein koulutus oli yliopistotutkinto. Vastaava osuus oli 77 % nuorilla, joiden vanhempien koulutus on peruskoulutasoinen tai joiden koulutusta nuoret eivät tienneet. Samaan aikaan kuitenkin työttömien vanhempien perheissä nuoret kertoivat seuraavansa rahanmenoa muita tarkemmin sekä samoin niiden nuorten parissa, jotka eivät ole syntyneet Suomessa.

Perheen epävarmat taloudelliset näkymät vaikuttavat nuorten kohdalla myös siihen, mistä he hakevat tietoa raha-asioista. Jos kumpikaan vanhemmista ei käy töissä, nuoret kertoivat hakevansa talousaiheista tietoa muita useammin tietoa sosiaalisesta mediasta, kavereilta, podcasteista ja harrastuksista. Vastaavasti vanhempien merkitys taloustietojen lähteinä jäi näiden nuorten kokemuksissa pienemmäksi.

Itsevarmuus talousasioissa vaihtelee sukupuolen mukaan

Kyselyssä havaittiin merkittäviä sukupuolieroja talousasioihin suhtautumisessa. Pojista 55 % kokee omaavansa hyvät tiedot ja taidot taloudesta, kun taas tytöistä näin arvioi 38 %. Myös kiinnostus talousasioita kohtaan jakautuu sukupuolen mukaan. Pojista 58 % kertoo olevansa kiinnostunut taloudesta, kun tytöillä vastaava osuus on 40 %.

"Nuoret miehet säästävät ja sijoittavat naisia enemmän, mikä näkyy myös tulevaisuusraportin tuloksissa. Pojat suhtautuvat talouteen ja rahaan keskimäärin varmemmin, kun taas tytöt eivät koe talousosaamisessa samaa itsevarmuutta. Lisäksi perhetaustalla on selvä yhteys nuorten kokemaan talousosaamiseen. Talousosaamisen vahvistaminen edellyttää laajaa yhteistyötä monien toimijoiden kesken, ja työllä on tärkeä merkitys nuorten hyvinvoinnin sekä tulevaisuudenuskon kannalta", summaa NYTin erityisasiantuntija Lauri Vaara.

Nuoret haluavat lisää opetusta sijoittamisesta

Sijoittaminen kiinnostaa nuoria laajasti, mutta kaikilla ei ole yhtä vahvaa luottamusta omaan sijoitusosaamiseensa.

Enemmistö nuorista kertoi tietävänsä, mitä sijoittaminen tarkoittaa. Joka neljäs (24 %) tytöistä kuitenkin vastasi, ettei tiedä sijoittamisesta tai ei osaa sanoa, kun taas pojista näin vastasi vain 15 %. Pojista myös 22 % vastasi osallistuneensa kotona usein sijoittamisaiheisiin keskusteluihin viimeisen vuoden aikana, kun tytöistä näin koki vain 14 %.

Tulokset osoittavat, että sijoittaminen on aihe, josta nuoret haluaisivat kaikkein eniten lisää opetusta koulussa. Nuorten kiinnostus sijoittamiseen ei kuitenkaan heijastu samassa määrin heidän kokemukseensa kouluissa annettavasta sijoitusopetuksesta. Vain noin joka viides (23 %) vastanneista nuorista koki oppineensa sijoittamisesta koulussa. Yli puolet vastaajista toivoi myös lisää opetusta palkasta, verotuksesta ja budjetoinnista.

Tietoa tulevasta: Tulevaisuusraportin sijoittamista koskevat laajemmat tulokset julkaistaan lokakuussa 2026.

Taustaa tutkimuksesta

NYT Nuorten tulevaisuusraportti on Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n vuosittainen laaja kyselytutkimus. Vuonna 2026 kysely toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan, Opetushallituksen ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kanssa, ja sen valmistelussa olivat mukana myös Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi.

Lisätietoja:

Lauri Vaara

Erityisasiantuntija, tutkimus

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373

Ida Degerlund

Asiantuntija, nuorten talousosaaminen

ida.degerlund@nuortennyt.fi

050 4721 101