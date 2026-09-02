Tervetuloa tutustumaan 1.10.2026 voimaan tulevaan tuomioistuinten videotallennusuudistukseen
2.9.2026 15:12:25 EEST | Tuomioistuinvirasto | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan, miten lokakuussa käyttöön tuleva henkilötodistelun videotallentaminen muuttaa oikeudenkäynnin kulkua yleisissä tuomioistuimissa. Esittelemme uudistuksen tuomia muutoksia Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden uusissa tiloissa Vantaalla.
Tilaisuuden ohjelma
Aika: Perjantaina 25.9.2026 klo 9–11
Paikka: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Kielotie 21, Vantaa
Kahvitarjoilu.
- Tilaisuuden avaus, laamanni Timo Heikkinen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
- Yleiskatsaus ja tallennusjärjestelmän esittely, erityisasiantuntija Inka Grönqvist, Tuomioistuinvirasto.
- Muutokset oikeudenkäynnin kulussa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, puheenvuorot käräjätuomari ja hovioikeudenneuvos.
- Keskustelua ja kysymyksiä.
Etukäteiskysymykset ja ilmoittautuminen 23.9.2026 mennessä tämän linkin kautta:https://link.webropolsurveys.com/S/C60451D6CBA17AC5
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Yhteyshenkilöt
Pilvi IsotalusViestintäpäällikköTuomioistuinvirastoPuh:0295650505pilvi.isotalus@oikeus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
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