Takaisinveto: Vemondo vegaaninen raaste saattaa sisältää maitoa

Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden erätunnus on L1141152 ja parasta ennen -päivä 19.11.2026. Kyseistä erää on ollut myynnissä vain Pirkanmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen sekä läntisen Uudenmaan myymälöissä (Vihdin, Raaseporin, Hangon, Karkkilan, Lohjan ja Hyvinkään myymälät).



Tuote: Vemondo Vegan Topping Mozzarella Flavour

Pakkauskoko: 150 g

Parasta ennen: 19.11.2026

Erätunnus: L1141152



Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400



Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.