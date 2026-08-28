Lidl Suomi

Takaisinveto: Vemondo vegaaninen raaste saattaa sisältää maitoa

28.8.2026 15:12:48 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

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Lidl vetää myynnistä erän Vemondo vegaanista raastetta. Takaisinveto tehdään, koska tuote-erä saattaa sisältää maitoa, jota ei mainita tuotteen ainesosaluettelossa. Näin ollen tuote voi olla vaaraksi maitoallergikoille, muuten tuote on turvallinen käyttää.

Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden erätunnus on L1141152 ja parasta ennen -päivä 19.11.2026. Kyseistä erää on ollut myynnissä vain Pirkanmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen sekä läntisen Uudenmaan myymälöissä (Vihdin, Raaseporin, Hangon, Karkkilan, Lohjan ja Hyvinkään myymälät). 
 
Tuote: Vemondo Vegan Topping Mozzarella Flavour
Pakkauskoko: 150 g
Parasta ennen: 19.11.2026
Erätunnus: L1141152
 
Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.  

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/ 

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400
 
Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika. 

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takaisinveto

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Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

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