SDP:n Suhonen: Milloin meille riittää?
2.9.2026 12:13:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen ihmettelee Orpo–Purran lepsuilua ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön estämisessä.
– 2020-luvulla on ollut nepalilaiskokkien paljon julkisuutta saanut tapaus, Olympiastadionin remontin rakennusmiesten tapaus, Närpiön kasvihuone- ja kynnysrahavyyhti, luonnonmarjojen poimijoiden rikoskokonaisuudet, siivousyrityksiin ja omistajien sukulaisiin kohdistunut ihmiskauppa, Woltin ruokalähettien näennäisyrittäjyyttä koskeva asiakokonaisuus, Turun telakan hyväksikäytöt ja metsäalalla nepalilaisten alipalkkaus ja ihmiskauppatapaus, listaa Savo-Karjalan edustaja Suhonen työntekijöiden hyväksikäytön jäävuoren huippua.
– Nyt viimeisin paljastus Kotkasta koskee suoraan maan hallitusta; se on osaomistajana tehtaan rakentamisessa, jossa ei noudateta kaikilta osin suomalaisia työehtoja, sanoo Suhonen.
– Väärinkäytöksiä on monella alalla ja suurtenkin työantajien työpaikoilla ja mikä pahinta: nyt myös ilmi tullut Suomen valtion osaomistamassa yrityksessä. Työelämäuudistuksilla on heikennetty työntekijöiden asemaa Suomen hallituksen toimesta johdonmukaisesti – alkavatko nyt näiden tekojen seuraukset tulemaan ilmi, epäilee Suhonen.
– Ja ensi vuoden budjettiesityskään ei ota mitään kantaa työperäiseen ja työntekijöiden suorastaan rikolliseen hyväksikäyttöön. Hillitön meno saa jatkua ja työsuojelusta on leikattu. Työntekijöiden asemaa vain heikennetään ja selvätkin väärinkäytökset hymistellään hallituksen kabineteissa, lataa Suhonen.
– Vastuullisen työnteon ja reilujen kilpailu- ja työehtojen sekä laillisen työperäisen maahanmuuton työvoimapula-aloille puolesta taistelevan ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset eivät hetkauta Orpo–Purran hallituksen päätöksentekoa. Alipalkkauksen kriminalisointi tai ammattiliittojen kanneoikeus eivät ole edenneet eduskunnassa hallituspuolueiden vastustuksen takia – vaan silmät on suljettu epäkohtien ja työmarkkinarikollisuuden edessä, päättää Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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