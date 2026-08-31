SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työpaikkoja alkaa syntyä – mutta missä ovat toimet työttömille?

Malm pitää budjettiriihen työllisyyspolitiikkaa riittämättömänä tilanteessa, jossa työttömyys on edelleen korkealla. Hänen mukaansa hallitus ei voi luottaa siihen, että talouskasvu itsessään ratkaisee työttömyyden.



”Pääministeri puhuu, että nyt niitä työpaikkoja alkaa syntyä. Minä haluaisin kuulla, mitä hallitus tekee niiden ihmisten eteen, jotka ovat työttöminä tänään. Työttömien määrä on kasvanut vuodessa 20 000 ihmisellä ja nuorten työttömyys on lähes 17 prosenttia. Pelkkä odottaminen ei ole työllisyyspolitiikkaa”, Malm sanoo.



Malm muistuttaa, että SDP on esittänyt hallitukselle konkreettisia keinoja työttömyyteen puuttumiseksi. Puolue on nostanut esiin muun muassa uuden nuorisotakuun, paremman mallin työllisyysseteleihin sekä työttömyys- ja asumistuen suojaosien palauttamisen.



”Me olemme esittäneet uuden nuorisotakuun, parempaa mallia työllisyysseteleihin ja suojaosien palauttamista. Ne ovat konkreettisia keinoja, joilla voidaan madaltaa kynnystä ensimmäiseen työpaikkaan ja tehdä lyhyenkin työn vastaanottamisesta kannattavaa. Nyt olisi ollut aika ottaa näistä ehdotuksista koppi”, Malm päättää.