Pihlajiston alueelle uusia suunnitelmia
3.9.2026 11:04:56 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Pihlajiston eteläosan asemakaavan muutos etenee. Alueelle on laadittu kolme vaihtoehtoista luonnossuunnitelmaa. Pihlajalaakson puistosuunnitelma saa vaikutteita alueen luonnonhistoriasta ja jääkauden muodostelmista.
Vaihtoehtoja matalista rivitaloista korkeisiin kerrostaloihin
Lahdenväylän varteen Pihlajiston eteläpuolelle suunnitellaan viihtyisää ja vehreää asuinaluetta noin 1500 asukkaalle. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pihlajiston eteläosaa keskustamaisena, tiiviinä ja urbaanina ympäristönä. Nykyisellään suunnittelualueella sijaitsee kerrostaloja, toimitilaa, pysäköintialueita ja koulu sekä kallioista metsäaluetta. Alueen eteläpuolella kulkee Lahdenväylä. Syksyllä 2025 käynnistynyt asemakaavan muutos on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen.
"Olemme laatineet alueelle kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa, joiden avulla tutkimme erilaisten ratkaisujen toimivuutta. Suunnitelmista saadun palautteen jälkeen valitsemme vaihtoehdoista yhden jatkokehitykseen tai laadimme uuden, eri vaihtoehtojen parhaita puolia yhdistelevän ratkaisun", kertoo arkkitehti Sofia de Vocht.
Kaavamuutosalueen länsi- ja itälaidoilla on nykyisin pysäköintialueita ja toimitilatontteja, joille suuri osa suunnitellusta rakentamisesta sijoittuu kaikissa vaihtoehdoissa. Myös Pihlajiston ala-asteen viereen sijoitettu uusi päiväkotirakennus on esitetty vaihtoehdoissa samalla tavalla.
Suunnitelmat eroavat toisistaan muun muassa rakennusten korkeuden ja kortteleiden laajuuden suhteen. Eniten vaihtelevuutta on Lahdenväylän varressa olevissa kortteleissa.
Kaavamuutosalueen keskiosassa on metsäaluetta, jota voidaan säilyttää vaihtelevasti eri vaihtoehdoissa. Suunnittelualueen keskivaiheilla oleva Pihlajistonkallio, kostea lehto suunnittelualueen pohjoisosassa ja osa alueen itäosassa olevasta vaahterarinteestä on kaikissa vaihtoehdoissa rajattu rakentamisen ulkopuolelle.
Kaupunkilaiset voivat tutustua suunnitelmavaihtoehtoihin Kerrokantasi-verkkokyselyssä ja kertoa mielipiteensä niistä 24. syyskuuta asti.
Aluetta voidaan alkaa rakentamaan aikaisintaan 2030-luvulla.
Muinaisranta tuo vaikutteita puistosuunnitelmaan
Pihlajiston ja Pihlajamäen välissä sijaitsevaa Pihlajalaakson puistoaluetta uudistetaan. Puistosuunnitelma perustuu alueen luonnonhistoriaan sekä jääkauden muovaamiin maisemanmuotoihin. Puiston lähellä sijaitsevan muinaisrannan piirteet näkyvät puiston maastonmuotoilussa. Puistoon rakennetaan maastokumpuja, jotka tarjoavat paikkoja oleskeluun, leikkiin ja monipuolisille istutuksille. Alueelle toteutetaan myös hulevesipainanne.
Puistoon on suunniteltu myös liikuntatoimintoja sekä erilajisia istutuksia, jotka lisäävät alueen viihtyisyyttä, luonnon monimuotoisuutta ja vuodenaikojen vaihtelun näkyvyyttä. Tavoitteena on luoda omaleimainen ja elämyksellinen puisto, joka tarjoaa virkistysmahdollisuuksia eri-ikäisille käyttäjille ympäri vuoden.
Jos puistosuunnitelma hyväksytään loppuvuodesta 2026, puiston rakentaminen voisi alkaa alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2027.
Pihlajiston suunnitelmista keskustellaan 17. syyskuuta
Pihlajiston eteläosan ja Pihlajalaakson suunnitelmista keskustellaan asukastilaisuudessa 17. syyskuuta klo 17.00–18.30 Pihlajamäen nuorisotalolla, osoite Moreenitie 2. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.
Pihlajiston eteläosan suunnitelmiin voi tutustua 3.–24.9.2026 Pihlajamäen nuorisotalolla (Moreenitie 2) sekä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Pihlajalaakson puistosuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 9.–22.9.2026 kaupungin verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pihlajiston eteläosan asemakaavoitus:
Sofia De Vocht
Arkkitehti
kaupunkiympäristön toimiala
asemakaavoitus
p. 09 310 20316
sofia.devocht@hel.fi
Pihlajalaakson puistosuunnitelma:
Sara Saarikoski
Projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
p. 09 310 52286
sara.saarikoski@hel.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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