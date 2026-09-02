Vihreiden Virta kommentoi uusia YK:n ilmastolukuja: “Jos olisin hallituksessa, vaatisin kriisikokousta koolle”
2.9.2026 16:01:41 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi juuri julkaistun YK:n ympäristöohjelma UNEPin raporttia, jonka mukaan ilmaston kuumeneminen tulee ylittämään 1,5 asteen rajan jo lähivuosina. Hän pitää Euroopan tämän kesäisiä ympäristökriisejä vain esimakuna tulevasta ja vaatii hallitukselta nopeampia toimia ilmastokriisin hillitsemiseksi.
YK:n ympäristöohjelma UNEP julkaisi tänään keskiviikkona uuden raportin, jonka mukaan maailman keskilämpötila tulee ylittämään kriittisen 1,5 asteen rajan jo lähivuosina. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää tuoreita lukuja viimeisenä hälytyskellona ilmastotoimissa hidastelevalle Orpon hallitukselle.
– Olemme todennäköisesti viettäneet juuri loppuelämämme tavallisinta kesää. Ilmastokriisi kiihdyttää sään ääri-ilmiöitä ja uskon, että helteistä, maastopaloista ja tulvista tulee uusi normaali tulevaisuudessa myös Suomessa. Nyt olisikin korkea aika ryhtyä toimiin myös kotimaassa, ja varmistaa, että meillä on riittävästi varjoa ja vettä jokaiselle. Elinvoimainen luonto voi suojella meitä myös kuumenevalta ilmastolta, Virta luettelee.
Hallituksen budjettiriihtä eilen seurannut Virta kertoo panneensa merkille, kuinka ilmastotoimet loistivat poissaolollaan hallituksen päätöslistassa. Hän muistuttaakin hallitusta siitä, että talous- ja ympäristöpolitiikkaa on nykyään mahdotonta erottaa toisistaan.
– Kuolleella planeetalla ei ole taloutta. Valtiovarainministeriön omien arvion mukaan velkasuhde voi nousta pahimmillaan jopa 30% vuoteen 2070 mennessä, jos ilmaston kuumenemista ei saada pysäytettyä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Jos minä olisin hallituksessa, vaatisin koolle kriisikokousta näiden ennusteiden äärelle, Virta toteaa.
Virta kertoo kantavansa huolta siitä, onko Suomi valmis sellaiseen aikakauteen, jossa ilmastokriisi ei tapahdu enää jossain kaukana, vaan kotimaan rajojen sisällä. Hän peräänkuuluttaa ympäristöriskien ottamista kokonaisturvallisuuden ja varautumisen pohjaksi myös Suomessa.
– Britanniassa ympäristö- ja tiedusteluviranomaiset tekivät yhteisen raportin, jossa analysoitiin ilmastokriisin ja luontokadon vaikutuksia maan kansalliselle turvallisuudelle. Esimerkiksi ruokaturvan katsottiin vaarantuvan jo tulevalla vuosikymmenellä, jos ekokriisiä ei saada kuriin. Suomessa tulisi viipymättä tehdä vastaava selvitys , Virta vaatii.
– Petteri Orpon hallitus on tullut tunnetuksi ilmastotoimettomuudestaan, ja hallituksen omatkin paperit toistuvasti kertovat, ettei tällä tahdilla saada riittäviä päästövähennyksiä aikaan. Toisinkin voisi tehdä. Tutkijoita voisi kuunnella. Rohkeutta ja kunnianhimoisuutta voisi ruokkia epätoivon sijaan. Vihreät esitti jo yli vuosi sitten ratkaisupakettia ilmaston kuumenemiseen, jos hallitus ei näihin toimiin tartu, jää tehtävä seuraavalle hallitukselle, Virta päättää.
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Yhteyshenkilöt
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
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