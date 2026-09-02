SDP:n Kaarisalo tyrmistynyt Kokoomuksen sydämettömästä päätöksestä viedä apu sitä eniten tarvitsevilta
2.9.2026 16:39:08 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd) arvostelee kovin sanoin hallituksen budjettiriihen lopputulosta ja kysyy, millä hallituspuolueet perustelevat järjetöntä ja sydämetöntä päätöstä, josta seuraava inhimillinen ja taloudellinen lasku on mittakaavaltaan valtava?
Pääministeri Orpo on vakuutellut pitkin matkaa, ettei kukaan joudu kärsimään kohtuuttomasti. Silti köyhyysrajan alle siirtyy 26 000 lasta samalla kuin esim. suurituloisempien ja yritysten verotusta kevennetään velkarahalla. Kokoomuksella oli näytön paikka budjettiriihessä ja mahdollisuus korjata edes osa ministeri Rydmanin järjestökenttää tuhoavista STEA-avustusten leikkauksista.
-Kun avustuksista on leikattu jo puolet tällä vaalikaudella, ei esim. vammais- ja potilasjärjestöillä ole mahdollisuutta sopeuttaa toimintaa hallitusti, vaan se joudutaan ajamaan alas. Seurauksena on kaaos, koska edes vapaaehtoistyö ei onnistu ilman koordinointia ja suunnittelua. Tämä vaatii resursseja ja asiantuntemusta, jota ei enää jatkossa ole. Tässä romutetaan nyt niin merkittävä osa suomalaisen yhteiskunnan yhtä peruspilaria, että sitä on vaikea edes ymmärtää, toteaa Kaarisalo.
Ministeri Rydman on täysin ministeriltä edellytettävän käytöksen vastaisesti hekumoinut viholliskuvilla ja järjestörälssin kurittamisella peittääkseen päätöksiensä tosiasiallisen vaikutuksen. Käytännön työ on kuitenkin se missä leikkausten jäljet näkyvät. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, vammaiset ja sairaat joutuvat kärsimään hallituksen päätöksistä. Järjestöt ovat tehneet korvaamattoman arvokasta työtä, jota ei mikään muu taho pysty tekemään.
-Olen äärettömän surullinen, ettei Kokoomusta näytä kiinnostavan, mistä esimerkiksi kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, vammaiset ja vakavasti sairaat ihmiset jatkossa avun ja tuen saavat. Hyvinvointialueet omassa talousahdingossaan eivät siihen pysty ja nyt heiltäkin puuttuvat tulevaisuudessa järjestöt keskeisinä yhteistyökumppaneita esim. kuntoutuksen tukemisessa ja pitkäaikaissairaiden jatkohoidossa. En yksinkertaisesti pysty hyväksymään ihmisten heitteillejättöä, Kaarisalo jatkaa.
Samalla järjestökentältä jää tuhansia alansa asiantuntijoita työttömiksi, joille ei työmarkkinoilla tällä hetkellä töitä ole tarjolla. Kaarisalo vaatii, että aikuiskoulutustuki viimein palautettaisiin.
-Kun omin toimin sysätään ihmisiä työttömäksi, tulisi edes tarjota mahdollisuuksia selviytyä. Vai halutaanko jatkaa työttömyydessäkin Euroopan ykkösenä?, Kaarisalo kysyy.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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