Hyrkkö: Kokoomuksen taloususkottavuudesta on jäljellä vain märkä läntti
2.9.2026 17:45:58 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtiovarainministeriön tänään vahvistamien tietojen mukaan hallituksen viimeiseksi jäävä budjettiesitys heikentää julkista taloutta 0,1 miljardilla eurolla. Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii hallitusta perääntymään höveleistä veroalennuksista.
– Kokoomus on rakentanut mielikuvaa itsestään tarkan talouden puolueena. Todellisuudessa puolueen hinku jakaa rahaa ja veroetuja rikkaimmille ja suuryrityksille ajaa yli kaiken huolen julkisesta taloudesta – tai mistään muustakaan. Sen seurauksena Orpon hallituksen jäljiltä tuleville sukupolville jää paitsi historialliseksi paisunut velkavuori, myös reikäinen hyvinvointivaltio, matalaksi painettu kansalaisyhteiskunta ja roihuava ilmastokriisi, sanoo vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
Erityisen painavana esimerkkinä Hyrkkö pitää asiantuntijoiden laajasti tyrmäämää, tehotonta ja kallista yhteisöveron alennusta, josta hallitus on härkäpäisesti pitänyt kiinni valtavasta sopeutusurakasta huolimatta.
– Olen sanonut tämän jo monta kertaa: yhteisöveron alennus on talouspoliittisesti järjetön ja yhteiskunnan kannalta epäoikeudenmukainen päätös. Vajaa miljardin aukko veropohjassa on yksinkertaisesti järjetön teko, joka hallituksen olisi pitänyt tässä riihessä jättää tekemättä, Hyrkkö vaatii.
Hyrkkö on erityisen pettynyt siihen, miten puheen tasolla vastuullista talouspolitiikkaa ajava pääministeripuolue kokoomus jättää viime töikseen muhkean laskun tulevalle hallitukselle. Hänen mukaansa vastuullisen talouspolitiikan naamiot on hallituksessa riisuttu.
– Voisi sanoa, että hallitus ottaa välivuoden vastuullisesta talouspolitiikasta, mutta ei sitä vastuullisena ole voinut pitää tähänkään asti. Kaiken huippuna on nyt julkista taloutta heikentävä viimeinen budjetti. Tätä tosiasiaa pääministeri Orpo ei kehdannut itsekään eilisessä tiedotustilaisuudessa myöntää. Kokoomuksen taloususkottavuudesta on jäljellä vain märkä läntti, Hyrkkö päättää.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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