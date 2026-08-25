EVA: Suomalaiset toivovat lisää yrityksiä, mutta yrittäjyys ei houkuta

Suomalaisista 89 prosenttia ajattelee Suomen talouden tarvitsevan kipeästi paljon enemmän kasvavia yrityksiä. Yli kolme neljästä (77 %) katsoo koko yhteiskunnan hyötyvän siitä, jos Suomessa suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittämiseen.

Vain 30 prosenttia suomalaisista kokee yrittäjäksi ryhtymisen henkilökohtaisesti houkuttelevaksi. Enemmistö (59 %) ei pidä yrittäjyyttä itselleen houkuttelevana vaihtoehtona, ja puolet (49 %) ei ole koskaan vakavissaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Verrattuna edelliseen, vuoden 2004, mittauskertaan hieman useampi torjuu nyt yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuden.

Yrittäjyys houkuttelee naisia vähemmän kuin miehiä. Miehistä 36 prosenttia pitää yrittäjäksi ryhtymistä houkuttelevana, naisista 22 prosenttia.

”Suomalaiset arvostavat yrittäjiä, mutta huomattavan monelle ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä on vieras. Kuilu virkasuhteen ja yrittäjyyden välillä on syvä, sillä tulosten mukaan yli kaksi kolmesta valtion leivissä työskentelevästä ei ole koskaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä”, sanoo analyysin kirjoittanut EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Yrittäjille vapaus päättää YEL-maksuistaan

Suomalaiset antaisivat yrittäjille nykyistä enemmän päätösvaltaa. Enemmistön (57 %) mielestä yrittäjän pitäisi saada päättää vapaasti oman eläkemaksunsa ja tulevan eläkkeensä tasosta. Viidennes (19 %) on asiasta eri mieltä.

Lähes kolme neljästä suomalaisesta (73 %) katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Yli puolet (53 %) yhtyy väitteeseen, jonka mukaan vain hullu ryhtyy suurten maksujen ja riskien vuoksi turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi. Yrittäjistä näin ajattelee 64 prosenttia.

Yli puolet suomalaisista (54 %) pitää yrittäjien verotusta ja muita lakisääteisiä maksuja kohtuuttomina. Yrittäjistä tätä mieltä on 70 prosenttia.

Puolet suomalaisista (51 %) pitää perusteltuna, että yrittäjäriski huomioidaan jatkossakin keventävänä tekijänä yrittäjän osinkoverotuksessa. Eri mieltä väittämästä on 15 prosenttia.

”Erityisesti naiset painottavat näkemyksissään yrittäjyyden tuomaa työtaakkaa ja taloudellista riskiä. Lakisääteisiä velvoitteita on kevennettävä, jotta suomalaiset näkevät riskinoton kannattavana. Yrittäjäriskin vastapainoksi tarvitaan vapautta ja mahdollisuus hyötyä onnistumisesta”, Kujanpää sanoo.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot kerättiin 31.3.–13.4.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Aineisto kerättiin Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.



Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä. Analyysi ladattavissa tiedotteen pdf-liitteenä.