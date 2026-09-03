SDP:n Karlsson vaatii yhtenäisiä sääntöjä lääkinnällisten sähkömopojen säilyttämiseen

Invalidiliiton keväällä 2026 tekemässä kyselyssä jopa kolmasosa vastaajista kertoi, että heidän taloyhtiössään sähkömopon säilyttäminen ja lataaminen oli kielletty. Yleisin peruste oli paloturvallisuus.

- Paloturvallisuudesta on huolehdittava, mutta yleinen kielto ei saa estää ihmistä käyttämästä hänelle välttämätöntä apuvälinettä. Tarvitsemme selkeät valtakunnalliset pelisäännöt, jotta turvallisuus ja vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus voidaan turvata, Karlsson sanoo.



- Ongelma korostuu tilanteissa, joissa apuväline ei mahdu hissiin tai käyttäjän asuntoon. Jos sitä ei myöskään saa säilyttää ja ladata taloyhtiön yhteisissä tiloissa, apuväline voi jäädä kokonaan käyttämättä. Se voi rajoittaa itsenäistä liikkumista, asiointia ja osallistumista arkeen, vaikka apuväline olisi myönnetty yksilöllisen tarvearvion perusteella, Karlsson lopettaa.