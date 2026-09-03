SDP:n Helena Marttila: Järjestöleikkaukset vaarantavat vammaisten ihmisten tarvitsemat neuvonta-, tuki- ja edunvalvontapalvelut

– Vammaisjärjestöjen avustuksista on jo leikattu lähes kolmannes. Budjettiriihessä sinetöidyt lisäleikkaukset ensi vuodelle sekä uudet avustuskriteerit tulevat heikentämään erityisesti vaikuttamistyötä, neuvontapalveluja ja keskusjärjestöjen toimintaa. Nämä leikkaukset eivät kohdistu vain järjestöihin, vaan suoraan vammaisiin ihmisiin, jotka tarvitsevat neuvontaa, vertaistukea ja apua omien oikeuksiensa toteutumisessa, Marttila sanoo.

Vammaisjärjestöt tarjoavat vuosittain tuhansille ihmisille tietoa vammaispalveluista, henkilökohtaisesta avusta, kuntoutuksesta, saavutettavuudesta ja muutoksenhausta. Järjestöt täydentävät julkisia palveluja tarjoamalla sellaista vammaspesifiä osaamista, jota ei välttämättä ole saatavilla muualla.

– Monelle vammaiselle henkilölle järjestön neuvontapalvelu on ensimmäinen ja joskus ainoa paikka, josta saa apua vaikeassa elämäntilanteessa. Jos palveluja joudutaan supistamaan, ihmiset jäävät yhä useammin yksin selvittämään oikeuksiaan, toteaa Marttila.

Leikkausten seurauksena useat järjestöt ovat jo käynnistäneet muutosneuvotteluja, lomautuksia ja irtisanomisia. Osa järjestöistä arvioi toimintansa jatkuvuuden olevan uhattuna. Vammaisfoorumi ry:n mukaan tämä näkyisi käytännössä neuvontapalvelujen vähenemisenä, vertaistukitoiminnan supistumisena, alueellisen toiminnan kaventumisena sekä oikeudellisen tuen saatavuuden heikkenemisenä.

– Jokainen lakkautettu neuvontapalvelu, suljettu kohtaamispaikka tai vähennetty asiantuntijaresurssi näkyy suoraan vammaisten ihmisten arjessa. Samalla kasvaa riski, että ihmiset eivät saa heille kuuluvia palveluja tai osaa hakea niitä, aiemmin sosiaalityöntekijänä työskennellyt Marttila sanoo.

SDP:n yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet -työryhmää puheenjohtava Marttila muistuttaa, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen valvontakomitea on nimenomaisesti edellyttänyt Suomea turvaamaan vammaisjärjestöjen riittävän rahoituksen ja niiden mahdollisuudet osallistua vammaissopimuksen toimeenpanoon ja seurantaan.

– Suomi ei voi samanaikaisesti sitoutua vammaissyleissopimuksen velvoitteisiin ja purkaa niiden toteuttamisen kannalta keskeisiä rakenteita. Hallituksen tulee arvioida järjestöleikkausten vaikutukset ihmisten palveluihin ja oikeuksien toteutumiseen ennen uusien leikkausten toimeenpanoa, Marttila vaatii.

Marttila huomauttaa, että tiistaina (1.9.) eduskunnassa käsiteltiin eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta, jossa vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvät puutteet on jo vuodesta 2013 lähtien nostettu yhdeksi kymmenestä merkittävimmästä ihmis- ja perusoikeusongelmasta Suomessa.

– Eduskunnan oikeusasiamiehen havainnot osoittavat, että vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisessa on rakenteellisia puutteita. Kun vakavia epäkohtia on havaittu jo yli vuosikymmenen ajan, järjestöjen toimintaedellytysten heikentäminen vie kehitystä täysin väärään suuntaan. Juuri nyt tarvittaisiin vahvempaa oikeuksien valvontaa, neuvontaa ja edunvalvontaa, ei niiden alasajoa, Marttila päättää.