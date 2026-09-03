SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hoitoon pääsy ei saa riippua lompakon paksuudesta

- Hoitoon pääsy vaihtelee sekä asuinpaikan että väestöryhmän mukaan; tähän on löydettävä ratkaisu, vaatii Laine-Nousimaa.

Julkisen terveydenhuollon pitää olla turva, johon jokainen suomalainen voi luottaa. Myös silloin, kun oma talous ei anna mahdollisuutta hakeutua yksityiseen hoitoon. Eläkeläiselle, työttömälle tai pienituloiselle julkiseen terveydenhuoltoon pääsy ei ole vaihtoehto muiden joukossa, vaan usein ainoa todellinen mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa.

- Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen ovat välttämättömiä. Mikäli lääkärille ei pääse ajoissa, vaiva voi pahentua, päivystykset kuormittuvat ja erikoissairaanhoidon tarve kasvaa. Tämä ei ole yksittäiselle ihmiselle, eikä myöskään yhteiskunnalle järkevää, pohtii Laine-Nousimaa.

Pidän tärkeänä myös valiokunnan esitystä omalääkärimallin kansallisen toteuttamisen selvittämisestä. Hoidon jatkuvuus on sekä ihmisen että terveydenhuoltojärjestelmän etu. Silloin, kun potilas tunnetaan ja hänen kokonaistilanteensa ymmärretään, voidaan ongelmiin puuttua ajoissa ja vähentää turhaa pompottelua palvelusta toiseen.

- Suomessa on useita rinnakkaisia väyliä terveyspalveluihin. Työterveyshuollon piirissä olevilla ihmisillä on usein erilaiset mahdollisuudet päästä hoitoon kuin niillä, jotka ovat kokonaan julkisen terveydenhuollon varassa. Näitä eroja ei pidä hyväksyä väistämättöminä, arvioi Laine-Nousimaa.

Julkisia varoja ja terveydenhuollon ammattilaisia on rajallisesti. Resursseja on käytettävä tehokkaasti, mutta ennen kaikkea oikeudenmukaisesti.

- Suomessa ei voi olla niin, että pankkitilin saldo ratkaisee sen, kuinka nopeasti ihminen pääsee lääkäriin, toteaa Laine Nousimaa.

- Tarkastusvaliokunta edellyttää hallitukselta toimia hoitoon pääsyn alueellisten ja väestöryhmien välisten erojen kaventamiseksi sekä perusterveydenhuollon palvelukyvyn vahvistamiseksi, nyt tarvitaan tekoja, vaatii Laine-Nousimaa.

- Toimiva julkinen terveydenhuolto on yhdenvertaisen yhteiskunnan perusta. Siitä meidän on pidettävä kiinni, linjaa Hanna Laine-Nousimaa.