SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg: Pohteen mittavat säästötoimet ovat kestämättömät – asiakasturvallisuus ja henkilöstön työturvallisuus vaarassa
3.9.2026 15:35:36 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vähentää henkilöstöä yhteensä yli 500 henkilötyövuodella. Säästötoimet kohdistuvat myös asiakas- ja potilastyötä tekeviin työntekijöihin, mikä vaarantaa asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden.
– Pohteen suunnittelemat henkilöstövähennykset ovat kestämättömiä. Henkilöstö on joustanut jo vuosien ajan. Nyt joustovara on käytetty loppuun. Uudet leikkaukset lisäävät työkuormaa entisestään ja vaarantavat henkilöstön jaksamisen sekä palvelujen laadun. Henkilöstöstä ei voi enää säästää, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Suorat irtisanomiset koskevat noin 300 työntekijää. Lisäksi säästökeinoina ovat määräaikaisuuksien päättäminen sekä rekrytointikielto eläkkeelle tai muuten pois lähtevien tilalle.
Superilaiset alueen pääluottamusedustajat epäilevät, ettei lähes 29 miljoonan euron säästöjä voida todellisuudessa saavuttaa, koska henkilöstön kuormittuminen tulee näkymään sairauspoissaoloina. Jo aiemmilla yt-kierroksilla hoitajien työtaakka ja työn kuormittavuus ovat kasvaneet.
Pohde on kertonut vähentävänsä asiakas- ja potilastyöstä siellä, missä henkilöstömitoitus ylittää valtakunnalliset suositukset.
– Henkilöstön määrä on mitoitettava asiakkaiden todellisen palvelutarpeen mukaan. Henkilöstöstä leikkaaminen näkyy väistämättä myös asiakkaiden saamissa palveluissa. Säästöjä ei voida tehdä henkilöstön jaksamisen eikä asiakkaiden kustannuksella, SuPerin Pohteen pääluottamusedustajat toteavat.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n pääluottamusedustajat Pohteen alueella:
Mervi Lesonen, puh. 040 318 5591, mervi.lesonen@pohde.fi
Ritva Kujansuu, puh. 050 310 7372, ritva.kujansuu@pohde.fi
Satu Koivusipilä, puh. 040 135 8024, satu.koivusipila@pohde.fi
Mira Kaivorinne, puh. 040 741 4773 mira.kaivorinne@pohde.fi
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
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