Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 3.9.2026

Helsinki selvitti vaikuttavimpia keinoja lisätä kitkarenkaiden käyttöä 3.9.2026 08:53:20 EEST | Tiedote

Katupölyn torjumiseksi nastarenkaiden käytön vähentäminen on tärkeää. Helsingissä kitkarenkaiden osuutta on saatu vähitellen kasvatettua viestinnän ja nastarengaskieltokokeilun avulla. Vaikuttavimpia keinoja muissa Pohjoismaissa ovat olleet nastarengasmaksut ja -kiellot. Suomen nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista maksujen keräämistä.