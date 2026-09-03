Espoon uusi maamerkki, Jatkeen urakoima Keilaniemen Portti on nyt valmis
4.9.2026 08:45:00 EEST | Jatke Oy | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman rakennuttama Keilaniemen Portti on valmistunut Espooseen. Keilaniemen Portin rakentamisessa puurakentamisen hyödyt on viety uudelle tasolle niin rakentamisen nopeuden, turvallisuuden kuin hiilijalanjäljen näkökulmasta.
Keilaniemen Portti on taidokas näyte toimitilasta, joka on rakennettu pienelle tontille liikenneväylien risteykseen. Se erottuu ympäristöstään kaltevasti nousevan muotonsa ja puuverhoillun julkisivunsa ansiosta. Viistomaisen katon eteläpäädyssä kerroksia on vain yksi ja korkeimmillaan kerroksia on jopa 16, mukaan lukien kellarikerrokset, maanpäälliset kerrokset ja kattoterassin.
”Keilaniemen Portti on ollut vaativa ja arkkitehtonisesti kunnianhimoinen hanke, ja olemme iloisia, että rakennus valmistui suunnitellusti aikataulussa. Lämmin kiitos kuuluu kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille, joiden osaaminen ja sitoutuminen ovat olleet ratkaisevassa roolissa. Olemme ylpeitä lopputuloksesta ja toivomme, että vuokralaiset viihtyvät rakennuksessa pitkään”, Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Sampsa Ratia sanoo.
Keilaniemen Portti sijaitsee Espoossa Kehä I:n ja Länsiväylän risteyksessä, ja sen välittömässä läheisyydessä on muun muassa Keilaniemen metroasema ja Raide-Jokerin päätepysäkki. Keilaniemen Portin vuokralaisina tulevat olemaan Metsä Group, CSC Tieteen tietotekniikan keskus ja ravintolatoiminnasta vastaava Soupster.
Puurakentamisen mahdollisuudet ja osaaminen uudelle tasolle
Keilaniemen Portti on 56 metrin harjakorkeudessa yksi Euroopan korkeimmista toimitilarakennuksista, jossa käytetään rungon keskeisenä materiaalina puuta. Rakennuksen rungon muodostavat liimapuusta valmistetut pilarit ja kierrätysteräksestä valmistetut palkit. Välipohjat ovat liittorakenteita, joissa yhdistyvät ristiin laminoitu puu sekä betoni. Teräsbetoniset porras- ja hissikuilut toimivat puupilarirakenteisen rungon jäykistävänä rakenteena.
”Rakentamisessa on pyritty oikeiden ja kohteeseen sopivien rakennusmateriaalien valinnalla siihen, että rakennuksesta tulee mahdollisimman pitkäikäinen ja huollettavissa oleva”, Ratia sanoo.
Kattoa peittää viherkatto ja ylimmällä osalla on aurinkopaneeleja. Keilaniemen Portille tullaan hakemaan BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia.
Keilaniemen Portti on ollut Jatke Toimitiloille yksi sen historian merkittävimmistä hankkeista. Sen rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2023. Puurakentamisen hyödyt niin ympäristövastuullisuuden kuin rakentamisen nopeuden näkökulmasta ovat hankkeessa viety uusiin ulottuvuuksiin.
”Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka osoitti Keilaniemen Portin rakentamisessa todella voimansa. Puurakentamisen mahdollisuudet ja osaaminen on hankkeessa viety uudelle tasolle, erityisesti rakentamisen nopeuden, turvallisuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmasta. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet toimia hankkeessa pääurakoitsijana. Koko työmaaorganisaatio on tehnyt läpi hankkeen erinomaista työtä ja hanketta on siivittänyt poikkeuksellisen hyvä yhteistyö tilaajan, suunnittelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa”, Jatke Toimitilojen toimitusjohtaja Antti Raunemaa kommentoi.
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Yhteyshenkilöt
Antti RaunemaatoimitusjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 564 4105antti.raunemaa@jatke.fi
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