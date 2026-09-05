SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen Valkosen puheet ovat todellisuudesta irrallaan

– Kokoomuksen Ville Valkosen puheista voisi saada käsityksen, että puolue ei ole hallituksessa lainkaan. Jos 8–11 miljardin menoleikkaukset on helppo löytää, miksi hallitus laati juuri ensi vuodelle julkista taloutta entisestään heikentävän budjetin sen sijaan, että olisi ottanut edes osan näistä leikkauksista käyttöön?

– On melkoisen kova väite, että velkaantumisen voisi kuroa umpeen pelkillä leikkauksilla, kun siinä ei ole onnistuttu tälläkään kaudella. Sen sijaan on kyllä onnistuttu lyömään tavalliset ihmiset polvilleen ja romuttamaan kotimainen kysyntä. Samaan aikaan on onnistuttu pitämään huoli, että omat eturyhmät saavat veronkevennyksiä, joista tuoreimpana lähes miljardi euroa maksava yhteisöveron alentaminen. Sen laskun maksavat tulevina vuosina tavalliset suomalaiset leikkausten ja veronkorotusten muodossa, Nikkanen moittii.

Nikkanen varoittaa, että jos koko sopeutusurakka hoidettaisiin kokoomuksen ja perussuomalaisten tahdon mukaisesti leikkauksin, tarkoittaisi se käytännössä nykyisenkaltaisen hyvinvointivaltion romuttamista. Toisaalta myöskään ajatus siitä, että koko urakka voitaisiin hoitaa pelkin veronkorotuksin, ei ole realistinen.

– Kokoomuksesta ja perussuomalaisista ei ole vielä saatu vastausta siihen, miten tämän kokoluokan summa leikataan hyvinvointivaltiota romuttamatta. Onkin selvää, että puheet koko sopeutuksen hoitamisesta pelkästään leikkauksin ovat epäuskottavaa saksihöttöä.

– Toivoisin talouskeskusteluun hieman realismia ja rehellisyyttä. Meidän tulisi keskustella avoimesti siitä, mikä vaikutus jopa 8–11 miljardin leikkauksilla olisi tavalliselle suomalaiselle ja mitä hyvinvointivaltion palveluista jäisi jäljelle. Uskon, että viimeistään vaalipäivän jälkeen muissakin puolueissa todetaan, että SDP:n tasapainoinen, molempia keinoja hyödyntävä vaihtoehto on reilumpi ja realistisempi, Nikkanen päättää.