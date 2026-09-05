SDP:n Tuppurainen: Pienet yritykset tarvitsevat enemmän tukea

– Yrittäjän arki ei ole aina helppoa, ja jokainen tässä maassa toimiva yrittäjä on ansainnut kiitoksen. Samalla on todettava, että pienet yritykset ja yksinyrittäjät ovat liian usein politiikassa väliinputoajia. SDP esitti jo toissa vuonna kymmenen kohdan listan toimista pienten yritysten tukemiseksi. Yhtenä keinona ehdotimme arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamista 30 000 euroon, mikä kannustaisi yrityksen perustamiseen ja kompensoisi arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistosta pienille yrityksille aiheutuvaa haittaa. Hienoa, että kokoomus on viimein tänään tullut tässäkin asiassa sosialidemokraattien linjoille, Tuppurainen sanoo.

Toisena keinona SDP helpottaisi pienten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin.

– Julkiset hankinnat tulisi aina toteuttaa siten, että myös pienillä yrityksillä on aito mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Nyt näin ei ole. Kilpailua voidaan lisätä esimerkiksi jakamalla hankintoja osiin, yksinkertaistamalla hankintakriteerejä ja helpottamalla kilpailutuksiin osallistumista ryhmittyminä, Tuppurainen kuvaa.

Tuppuraisen mukaan SDP haluaa myös vahvistaa kotitalousvähennystä hoidon, hoivan ja kotipalveluiden osalta. Se parantaa pieni- ja keskituloisten mahdollisuuksia hyödyntää kotitalous-, hoito- ja hoivapalveluita ja luo mahdollisuuksia näiden alojen yrittäjille.

– Lisäksi haluamme luoda pienyrittäjille määräaikaisen verohyvityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Verohyvitys olisi 25 prosenttia ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kuluista ja madaltaisi yksinyrittäjän kynnystä ryhtyä työnantajaksi.

Tuppurainen muistuttaa, että kotimaisella kysynnällä on suuri merkitys pienten yritysten ja yksinyrittäjien pärjäämiseen.

– Tästäkin syystä olisimme toistuvasti vaihtoehtobudjeteissamme keventäneet pieni- ja keskituloisten verotusta enemmän kuin hallitus. Kun tavalliset suomalaiset pärjäävät ja heillä on mahdollisuus käyttää palveluita, auttaa se myös kotimaisia pienyrityksiä pärjäämään, Tuppurainen päättää.