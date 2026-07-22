Tutkimus: Apteekki on jo 64 prosentille suomalaisista lähin terveyspalvelu – osuus kasvanut kuudessa vuodessa

Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä apteekkeihin ja pitävät niitä tärkeänä osana terveydenhuoltoa. Tuoreen Taloustutkimuksen Suomen Apteekkariliitolle tekemän kansalaiskyselyn mukaan apteekki on jo 64 prosentille suomalaisista kotia lähimpänä sijaitseva terveyspalvelu. Vuonna 2020 näin vastasi 57 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on tyytyväinen apteekkeihin. Viimeisimpään apteekkikäyntiinsä vähintään melko tyytyväisiä on 94 prosenttia vastaajista ja 59 prosenttia kertoo olevansa erittäin tyytyväinen.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi kesäkuussa 1 169 suomalaista.

Kansalaiset haluavat apteekeilta lisää terveyspalveluja

Perinteisten apteekkipalvelujen lisäksi suomalaiset pitävät tärkeinä myös uusia lääkitykseen liittyviä terveyspalveluja. Tärkeimmäksi nousi lääkehoidon seuranta- ja arviointipalvelu pitkäaikaissairaille ja monisairaille. Sitä pitää tärkeänä 63 prosenttia vastaajista.

Myös mahdollisuus saada reseptilääkkeitä ilman reseptiä tiettyihin lieviin vaivoihin sekä uuden lääkkeen aloitus- ja tukipalvelu kiinnostavat suomalaisia. Molempia pitää tärkeänä yli puolet vastaajista.

Apteekkien nykyisistä palveluista tärkeimmiksi arvioitiin lääkkeiden käyttöön liittyvä neuvonta, lääkitysten yhteensopivuuden tarkistaminen, lääkevaihto edullisempaan vaihtoehtoon sekä reseptin uusimispyyntöjen tekeminen. Myös rokotuspalvelut sijoittuivat palvelujen kärkipäähän.

Apteekit ovat erityisen tärkeitä iäkkäille asiakkaille

Tutkimuksen mukaan iäkkäät suomalaiset asioivat apteekeissa muita useammin ja ovat myös kaikkein tyytyväisimpiä apteekkipalveluihin. Apteekit vastaavat erittäin hyvin niiden asiakkaiden odotuksiin, jotka käyttävät palveluja eniten.

– Tulokset osoittavat, että apteekit ovat monille suomalaisille tärkeä ja helposti saavutettava osa terveydenhuoltoa. Erityisen suuri merkitys niillä on iäkkäille, paljon lääkkeitä käyttäville ja lääkehoitoa tarvitseville asiakkaille, sanoo Apteekkariliiton viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki.

Lähipalvelujen merkitys korostuu

Vaikka enemmistö pitää apteekkipalvelujen saatavuutta hyvänä, joka neljäs suomalainen on huolissaan oman lähiapteekkinsa palvelujen katoamisesta tulevaisuudessa. Huoli on suurinta maaseudulla ja kunnissa asuvien keskuudessa.

– Kun apteekki on yhä useammalle suomalaiselle lähin terveyspalvelu, on tärkeää varmistaa, että palvelut säilyvät saavutettavina eri puolilla Suomea myös tulevaisuudessa. Samalla tutkimus kertoo, että suomalaiset näkevät apteekeilla nykyistä laajemman roolin terveydenhuollossa, Marjamäki toteaa.

Apteekit ovat suomalaisille tärkein lääketiedon lähde

Kansalaiskyselyn mukaan apteekin henkilökunta on edelleen suomalaisten tärkein lääketiedon lähde. Apteekin henkilöstön mainitsee tärkeimpien tiedonlähteidensä joukkoon 69 prosenttia vastaajista, kun internetin mainitsee 38 prosenttia.

– Tietoa lääkkeistä ja terveydestä löytyy verkosta enemmän kuin koskaan, mutta apteekissa asiakkaalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa omiin kysymyksiinsä koulutetulta terveydenhuollon ammattilaiselta. Juuri tämä näyttää olevan suomalaisille tärkeää, Marjamäki toteaa.

Muita poimintoja tuloksista

84% suomalaisista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että apteekin omistaa terveydenhuollon ammattilainen (proviisori)

88% suomalaisista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että viranomainen ohjaa apteekkien sijoittumista niin, että apteekkeja on myös harvaanasutuilla seuduilla.

89% suomalaisista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa

93% suomalaisista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että lääkemyynnistä saatavat verot maksetaan Suomeen.

Lähde: Taloustutkimus 2026



Lisätiedot:

Riitta Ristiluoma

Senior Insight Manager

Taloustutkimus

p. 050 358 7244

riitta.ristiluoma@taloustutkimus.fi

Pipsa Lotta Marjamäki

Viestintäjohtaja

Suomen Apteekkariliitto

p. 010 6801 419

pipsa.marjamaki@apteekkariliitto.fi