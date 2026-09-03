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SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: PISA-tuloksista nousee huoli erityisesti poikien lukutaidosta

8.9.2026 12:34:51 EEST | SDP | Tiedote

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Tuoreet PISA-tulokset kertovat karua kieltä suomalaisnuorten osaamisen kehityksestä: lasku jatkuu etenkin lukutaidossa ja matematiikassa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Erityisen huolissani olen lukutaidosta, jossa suomalaisnuorten osaaminen on pudonnut selvästi. Joka neljäs oppilas on heikko lukija, pojista jopa joka kolmas. Heikkeneminen näkyy väistämättä muissa oppiaineissa ja yleisessä oppimisvalmiudessa, Razmyar korostaa.

Sukupuolten väliset oppimiserot liittyvät vahvasti alueellisuuteen. Huoli kehityksestä korostuu erityisesti pienten paikkakuntien ja syrjäseutujen poikien osalta. Lisäksi suomalaisnuorilla on muita Pohjoismaita heikompi valmius ponnistella oppimisen eteen asian tuntuessa vaativalta.

PISA-tulosten lasku on jatkunut jo noin 20 vuotta, joten korjaaviin toimiin on ryhdyttävä viipymättä.

– Ratkaisuissa tuen ja vaatimusten on oltava tasapainossa. Tarvitsemme selkeämmän opetussuunnitelman, jossa painotetaan perusosaamista sekä ponnisteluvalmiuden vahvistamista yhteistyössä kotien kanssa. Samalla kouluille on annettava työrauha pitämällä koulutuksen ja kuntien rahoitus ennakoitavana, Razmyar päättää.

Yhteyshenkilöt

Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120

nasima.razmyar@eduskunta.fi

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
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