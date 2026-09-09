Miten metsiin perustuva arvonluonti uudistuu? Tutkijat esittelevät näkemyksensä Wisdom Letters -tilaisuudessa

Tilaisuudessa esitellään tutkijoiden näkemyksiä siitä, miten metsien monipuoliseen hyödyntämiseen perustuva arvonluonti voi vastata ilmastonmuutoksen, luontokadon ja muuttuvien markkinoiden haasteisiin sekä sovittaa yhteen ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Julkaisun esittelevät Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen sekä tutkijatohtorit Anna Härri ja Jelena Salmi. Kommenttipuheenvuoron pitää entinen elinkeinoministeri ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

Tutkimustietoa kestävän metsäsektorin rakentamiseen

Wisdom Letters -sarjaan kuuluva julkaisu tarkastelee, miten metsiin perustuvaa arvonluontia voidaan uudistaa niin, että se tukee luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa taloudellista kestävyyttä ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden kuulla tutkijoiden näkemyksiä yhdestä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä kysymyksistä: miten metsien ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset arvot voidaan sovittaa yhteen. Keskustelu kiinnostanee niin metsäalan toimijoita, metsänomistajia, päättäjiä, viranomaisia kuin kaikkia metsien tulevaisuudesta kiinnostuneita kansalaisia.

Julkaisutilaisuus järjestetään 15.9.2026 klo 14.00-16.00 Jyväskylän yliopiston kirjaston Tietoniekka-salissa. Tilaisuus on maksuton, avoin kaikille kiinnostuneille ja siellä on kahvitarjoilu. Tapahtumaa voi seurata myös suorana lähetyksenä Yle Areenassa.

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Tilaisuuden järjestää ForTran-tutkimushanke.

Wisdom Letters on poikkitieteellinen, vertaisarvioitu ja avoin verkkojulkaisu, jossa käsitellään erilaisia kestävyysmurroksen ja planetaarisen hyvinvoinnin teemoja. Korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvat julkaisut esittävät toimintasuosituksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja sivistystyössä. Wisdom Letters -julkaisun tuottaa Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom.