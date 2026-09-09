Jyväskylän yliopisto

Miten metsiin perustuva arvonluonti uudistuu? Tutkijat esittelevät näkemyksensä Wisdom Letters -tilaisuudessa

10.9.2026 07:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Miten Suomen metsät voivat luoda hyvinvointia myös tulevaisuudessa? Tätä kysymystä tarkastellaan tiistaina 15.9.2026 Jyväskylän yliopistossa järjestettävässä Monimuotoinen metsä arvonluonnin alustana: Luonto, talous ja oikeudenmukaisuus tasapainoon -julkaisun julkistamistilaisuudessa.

Tervetuloa julkaisutilaisuuteen 15.9.2026 klo 14–16 Tietoniekka-saliin tai seuraamaan tapahtumaa suorana Yle Areenassa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tervetuloa julkaisutilaisuuteen 15.9.2026 klo 14–16 Tietoniekka-saliin tai seuraamaan tapahtumaa suorana Yle Areenassa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Tilaisuudessa esitellään tutkijoiden näkemyksiä siitä, miten metsien monipuoliseen hyödyntämiseen perustuva arvonluonti voi vastata ilmastonmuutoksen, luontokadon ja muuttuvien markkinoiden haasteisiin sekä sovittaa yhteen ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Julkaisun esittelevät Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen sekä tutkijatohtorit Anna Härri ja Jelena Salmi. Kommenttipuheenvuoron pitää entinen elinkeinoministeri ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Tutkimustietoa kestävän metsäsektorin rakentamiseen 

Wisdom Letters -sarjaan kuuluva julkaisu tarkastelee, miten metsiin perustuvaa arvonluontia voidaan uudistaa niin, että se tukee luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa taloudellista kestävyyttä ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. 

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden kuulla tutkijoiden näkemyksiä yhdestä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä kysymyksistä: miten metsien ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset arvot voidaan sovittaa yhteen. Keskustelu kiinnostanee niin metsäalan toimijoita, metsänomistajia, päättäjiä, viranomaisia kuin kaikkia metsien tulevaisuudesta kiinnostuneita kansalaisia. 

Julkaisutilaisuus järjestetään 15.9.2026 klo 14.00-16.00 Jyväskylän yliopiston kirjaston Tietoniekka-salissa. Tilaisuus on maksuton, avoin kaikille kiinnostuneille ja siellä on kahvitarjoilu. Tapahtumaa voi seurata myös suorana lähetyksenä Yle Areenassa. 

Seuraa Yle Areenassa osoitteessa: https://areena.yle.fi/1-73155362

Tilaisuuden järjestää ForTran-tutkimushanke. 

Wisdom Letters on poikkitieteellinen, vertaisarvioitu ja avoin verkkojulkaisu, jossa käsitellään erilaisia kestävyysmurroksen ja planetaarisen hyvinvoinnin teemoja. Korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvat julkaisut esittävät toimintasuosituksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja sivistystyössä. Wisdom Letters -julkaisun tuottaa Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom.

Avainsanat

metsätalouskestävyysarvonluontioikeudenmukaisuusmonimuotoisuusjulkistamistilaisuusmetsäjyväskylän yliopistojyu.wisdom

Yhteyshenkilöt

Professori Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi, +358 50 441 3682
Tutkijatohtori Jelena Salmi, jelena.j.salmi@jyu.fi, +358505754488

Kuvat

Tervetuloa julkaisutilaisuuteen 15.9.2026 klo 14–16 Tietoniekka-saliin tai seuraamaan tapahtumaa suorana Yle Areenassa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tervetuloa julkaisutilaisuuteen 15.9.2026 klo 14–16 Tietoniekka-saliin tai seuraamaan tapahtumaa suorana Yle Areenassa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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