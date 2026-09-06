Suomalainen urheilu yhdistää voimansa lasten harrastamisen puolesta

Harrastus on usein lapselle paljon enemmän kuin viikoittaiset harjoitukset. Se tarkoittaa kavereita, onnistumisen kokemuksia, turvallista yhteisöä ja tunnetta siitä, että kuuluu joukkoon. Kaikilla lapsillamme ja nuorillamme ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia päästä mukaan.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry tukee Suomessa vähävaraisia ja kriisin kokeneita lapsiperheitä. Vuonna 2009 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö toimii 20 paikallistoimijan kautta eri puolilla Suomea. Hope jakaa perheille muun muassa vaatteita, kenkiä ja harrastusvälineitä sekä tukee lasten ja nuorten harrastamista ja mahdollistaa vapaa-ajan elämyksiä.

Vuonna 2025 yli 4 900 lasta ja nuorta sai Hopen kautta rahallista tukea harrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen. Harrastustukipäätöksiä tehtiin noin 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Avuntarve on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2025 autoimme jo yli 10 000 perhettä ja yli 23 000 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea, mutta siitä huolimatta kaikki apua tarvitsevat eivät ole päässeet tuen piiriin. Erityisesti lasten ja nuorten harrastamiseen tarvitaan nyt tukea. Siksi lajiliittojen yhteistyö on meille erityisen arvokasta. Yhdessä voimme konkreettisesti madaltaa harrastamisen esteitä ja auttaa yhä useampaa lasta pääsemään ja pysymään mukana harrastusryhmissä, sanoo Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Lajirajat ylittävää yhteistyötä

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa on asia, jonka äärelle koko urheiluyhteisö voi kokoontua lajista riippumatta.

Free of Limits -yhteistyöhön on saatu mukaan eri lajiliittoja ja urheilutoimijoita. Mukana kokonaisuudessa ovat salibandyn lisäksi eri tavoin muun muassa Suomen Koripalloliitto ry, Suomen Palloliitto ry, Suomen Pesäpalloliitto ry, Paralympiakomitea, Olympiakomitea, Suomen Voimisteluliitto ry ja AKK- Motorsport ry.

Lajiliittojen yhteistyöllä viesti tavoittaa huomattavasti yhden lajin yleisöä laajemman joukon. Samalla urheilu näyttää parhaat puolensa. Kentällä voidaan kilpailla vastakkain, mutta tärkeiden asioiden äärellä voidaan pelata samassa joukkueessa.

Free of Limits kuvaa mahdollisuutta päästä mukaan

Salibandyn MM-kisojen Free of Limits -teema kertoo rohkeudesta ylittää rajoja, yhdenvertaisuudesta ja mahdollisuudesta olla mukana omana itsenään. Hope-yhteistyössä ajatus saa myös hyvin konkreettisen merkityksen.

Free of Limits tarkoittaa myös sitä, etteivät lapsen mahdollisuudet harrastaa saisi määräytyä perheen taloudellisen tilanteen perusteella.

Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus löytää oma juttunsa, kokea liikunnan ja harrastamisen iloa, saada kavereita ja ennen kaikkea tuntea kuuluvansa joukkoon. Hope tekee tätä tavoitetta todeksi tukemalla harrastamisen kustannuksia ja välittämällä harrastusvälineitä niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

– Free of Limits ei ole meille vain kisojen slogan. Haluamme sen näkyvän myös siinä, millaista urheilukulttuuria rakennamme. Parhaimmillaan urheilu yhdistää ihmisiä ja avaa ovia. Kun eri lajit tekevät yhdessä töitä sen eteen, että yhä useampi lapsi pääsee harrastamaan, olemme todella tärkeän asian äärellä, sanoo Salibandyliiton MM-kisojen 2026 & 2027 pääsihteeri Kati Voutilainen.

Näin voit OLLA MUKANA

Hopen työtä ja lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa voi tukea monella tavalla; yksin, yhdessä oman joukkueen kanssa tai koko seura- ja urheiluyhteisön voimin.

- Lahjoita verkossa – Tee kertalahjoitus MM-kisojen ja urheiluyhteisökumppanien yhteiseen pottiin Hopen lahjoituslomakkeella. Voit kertoa nimesi ja jättää terveiset tai lahjoittaa nimettömänä.

- Ryhdy kuukausilahjoittajaksi – Säännöllinen tuki auttaa Hopea tukemaan lapsia ja nuoria pitkäjänteisesti.

- Lahjoita tilisiirrolla tai MobilePaylla – Rahalahjoituksen voi tehdä helposti myös suoraan Hopen yleiskeräykseen. Halutessasi voit kohdentaa lahjoituksen valitsemallesi alueelle.

- Kerätkää joukkueena varusteita – Joukkue, seura tai muu urheiluyhteisö voi järjestää yhteisen keräyksen ja lahjoittaa hyväkuntoisia, ajanmukaisia urheilu- ja harrastusvälineitä Hopen paikallistoimijoiden kautta niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

- Haastakaa oma yhteisönne mukaan – Joukkueet, seurat ja muut urheiluyhteisöt voivat kannustaa pelaajia, perheitä, kannattajia ja yhteistyökumppaneita tukemaan Hopen toimintaa.

- Lahjoittakaa lippuja ja elämyksiä – Seurat, joukkueet ja tapahtumajärjestäjät voivat tarjota Hopen asiakasperheille mahdollisuuksia päästä mukaan urheilutapahtumiin ja kokemaan yhteisiä elämyksiä olemalla yhteydessä Hopen paikallistoimijoihin.



Lisätietoja:

Kati Voutilainen

Pääsihteeri, MM-kisat Suomessa 2026 & 2027

050 362 4903, kati.voutilainen@salibandy.fi