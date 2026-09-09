138 hengen jättiaitio myyntiin salibandyn MM-finaaliviikonlopuksi
9.9.2026 15:00:00 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
85 000 euron paketti vie vieraat lopuksi MM-kultajuhliin.
Salibandyn MM-kotikisat huipentuvat joulukuussa Nokia Arenalla ja nyt finaaliviikonloppuun tulee myyntiin poikkeuksellinen VIP-kokonaisuus.
Salibandyliitto tarjoaa 85 000 eurolla 138 hengen aition koko finaaliviikonlopuksi. Paketin kruunaa kokemus, jota ei tavallisella kisalipulla saa. MM-finaalin jälkeen aition vieraat pääsevät kenttätasolle mukaan MM-kultajuhliin.
Kyseessä on Suomen uusin ja suurin, peräti 138 vieraan aitio. Se mahdollistaa kokonaisen MM-finaaliviikonlopun rakentamisen esimerkiksi yrityksen asiakkaille, henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille saman katon alla.
– Kotikisojen finaaliviikonloppu on suomalaiselle salibandylle niitä hetkiä, joita ei tule vastaan kovin usein. Halusimme rakentaa tähän aitioon kokonaisuuden, jossa vieraat eivät vain seuraa ratkaisuotteluita, vaan pääsevät kokemaan kisat poikkeuksellisen läheltä. Jos kaikki menee suomalaisittain parhaalla mahdollisella tavalla, ilta voi päättyä kenttätasolla yhdessä tuoreiden maailmanmestareidemme kanssa. Sellaista kokemusta on vaikea laittaa hintalappuun, sanoo MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen.
85 000 eurolla koko seurue keskelle MM-ratkaisuja
Aitiopaketti kattaa Nokia Arenalla 12.–13. joulukuuta pelattavan finaaliviikonlopun välierineen ja mitalipeleineen. Käytännössä 138 hengen seurue pääsee seuraamaan maailmanmestaruuden ratkaisuhetkiä omasta aitiostaan.
VIP-elämykseen sisältyy NoHo Hospitality Partnersin korkeatasoinen tarjoilu. Lisäksi jokainen vieras saa eksklusiivisen By Mauri Kunnas -tuotteen muistoksi MM-kotikisojen finaaliviikonlopusta.
Finaalin jälkeen ovet avautuvat kenttätasolle
Viikonlopun poikkeuksellisin osa koetaan vasta finaalin päätyttyä. Aition vieraille on varattu Money Can't Buy -kokemus. Heillä on pääsy kenttätasolle keskelle MM-kultajuhlia.
Jos Suomi etenee kotikisoissa maailmanmestariksi pääsevät 138 vierasta parhaimmillaan juhlimaan MM-kultaa yhdessä maailmanmestareiden kanssa.
138 hengen aitio on suunnattu erityisesti yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat tarjota suurelle vierasjoukolle elämyksen yhden perinteisen asiakas- tai henkilöstötilaisuuden sijaan.
Salibandyn MM-kotikisat Tampereella 5.–13.12.2026
Miesten salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Kisojen ratkaisuottelut pelataan Nokia Arenalla, jossa finaaliviikonloppu 12.–13. joulukuuta sisältää välierät ja mitalipelit.
138 hengen aitiopaketti sisältää:
- koko MM-finaaliviikonloppu 12.–13.12.2026
- 138 vierasta
- välierät ja mitalipelit Nokia Arenalla
- NoHo Hospitality Partnersin tarjoilut
- eksklusiivinen By Mauri Kunnas -tuote
- finaalin jälkeinen mestaruusjuhla kenttätasolla
- paketin hinta 85 000 euroa
Kuvia median käyttöön osoitteessa: https://nokiaarena.fi/tilat/
Kuvien kreditointi: Aalto Photography
Lisätietoja:
Kati Voutilainen
Pääsihteeri, MM-kisat Suomessa 2026 & 2027
050 362 4903, kati.voutilainen@salibandy.fi
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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