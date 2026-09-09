138 hengen jättiaitio myyntiin salibandyn MM-finaaliviikonlopuksi

Salibandyn MM-kotikisat huipentuvat joulukuussa Nokia Arenalla ja nyt finaaliviikonloppuun tulee myyntiin poikkeuksellinen VIP-kokonaisuus.

Salibandyliitto tarjoaa 85 000 eurolla 138 hengen aition koko finaaliviikonlopuksi. Paketin kruunaa kokemus, jota ei tavallisella kisalipulla saa. MM-finaalin jälkeen aition vieraat pääsevät kenttätasolle mukaan MM-kultajuhliin.

Kyseessä on Suomen uusin ja suurin, peräti 138 vieraan aitio. Se mahdollistaa kokonaisen MM-finaaliviikonlopun rakentamisen esimerkiksi yrityksen asiakkaille, henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille saman katon alla.

– Kotikisojen finaaliviikonloppu on suomalaiselle salibandylle niitä hetkiä, joita ei tule vastaan kovin usein. Halusimme rakentaa tähän aitioon kokonaisuuden, jossa vieraat eivät vain seuraa ratkaisuotteluita, vaan pääsevät kokemaan kisat poikkeuksellisen läheltä. Jos kaikki menee suomalaisittain parhaalla mahdollisella tavalla, ilta voi päättyä kenttätasolla yhdessä tuoreiden maailmanmestareidemme kanssa. Sellaista kokemusta on vaikea laittaa hintalappuun, sanoo MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen.

85 000 eurolla koko seurue keskelle MM-ratkaisuja

Aitiopaketti kattaa Nokia Arenalla 12.–13. joulukuuta pelattavan finaaliviikonlopun välierineen ja mitalipeleineen. Käytännössä 138 hengen seurue pääsee seuraamaan maailmanmestaruuden ratkaisuhetkiä omasta aitiostaan.

VIP-elämykseen sisältyy NoHo Hospitality Partnersin korkeatasoinen tarjoilu. Lisäksi jokainen vieras saa eksklusiivisen By Mauri Kunnas -tuotteen muistoksi MM-kotikisojen finaaliviikonlopusta.

Finaalin jälkeen ovet avautuvat kenttätasolle

Viikonlopun poikkeuksellisin osa koetaan vasta finaalin päätyttyä. Aition vieraille on varattu Money Can't Buy -kokemus. Heillä on pääsy kenttätasolle keskelle MM-kultajuhlia.

Jos Suomi etenee kotikisoissa maailmanmestariksi pääsevät 138 vierasta parhaimmillaan juhlimaan MM-kultaa yhdessä maailmanmestareiden kanssa.

138 hengen aitio on suunnattu erityisesti yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat tarjota suurelle vierasjoukolle elämyksen yhden perinteisen asiakas- tai henkilöstötilaisuuden sijaan.

Salibandyn MM-kotikisat Tampereella 5.–13.12.2026

Miesten salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Kisojen ratkaisuottelut pelataan Nokia Arenalla, jossa finaaliviikonloppu 12.–13. joulukuuta sisältää välierät ja mitalipelit.

138 hengen aitiopaketti sisältää:

- koko MM-finaaliviikonloppu 12.–13.12.2026

- 138 vierasta

- välierät ja mitalipelit Nokia Arenalla

- NoHo Hospitality Partnersin tarjoilut

- eksklusiivinen By Mauri Kunnas -tuote

- finaalin jälkeinen mestaruusjuhla kenttätasolla

- paketin hinta 85 000 euroa

Kuvia median käyttöön osoitteessa: https://nokiaarena.fi/tilat/

Kuvien kreditointi: Aalto Photography

Lisätietoja:

Kati Voutilainen

Pääsihteeri, MM-kisat Suomessa 2026 & 2027

050 362 4903, kati.voutilainen@salibandy.fi