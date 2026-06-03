Indeksitalo 2026 - Helsinki edelleen kiinteistökustannuksiltaan Suomen kallein

Positiivista on se, että viimeisen vuoden kustannusnousu on ollut maltillisempaa kuin aikoihin. Kokonaiskustannusten nousut pk-seudulla olivat: Helsinki +0,5 prosenttia, Espoo +1,9 prosenttia ja Vantaa +2,6 prosenttia. Koko maan tasolla kustannusnousu oli tasan 2 prosenttia. Nousun hidastuminen aikaisemmista vuosista antaa toivoa nousutahdin tasoittumisesta.

Pitkän aikavälin trendi on todella huolestuttava

Vuodesta 2020 tähän päivään kiinteistökustannukset ovat nousseet Helsingissä 42 prosenttia, Espoossa 25 prosenttia ja Vantaalla 33 prosenttia eli selvästi yleistä inflaatiokehitystä ja kustannustason nousua nopeammin. Kun samaan aikaan myös muut asumisen hintaa nostavat kulut, kuten kiinteistöjen isännöinti ja huolto, ovat kallistuneet, ovat asumisen kokonaiskustannukset nousseet valitettavan paljon.

Kuntien väliset erot varsin suuria

Helsingin osalta suurin, yksittäinen kuluja nostava tekijä on tontin kiinteistövero, joka on 0,83 €/m2 kuukaudessa, kun muun maan keskiarvo on 0,14 €/m2. Kokonaiskustannuksiltaan kaikkien 59 vertailukunnan joukossa Vantaa on lähellä halvinta päätä sijalla 44, Espoo keskivaiheilla sijalla 31 ja Helsinki kärjessä koko maan kalleimpana.

Kuntakohtaisesti määräytyvissä kiinteistökustannuksissa kuntien väliset erot ovat erittäin suuria. Liitteenä olevasta taulukosta näkyvät vertailussa mukana olevien Uudenmaan alueen kuntien kiinteistökustannukset, niiden vuodessa tapahtunut muutos sekä muutos vuodesta 2020 alkaen. Uudenmaan alueen edullisin on Hyvinkää, ja eroa Helsinkiin syntyy lähes euro/m2/kk. Vuositasolla kustannusero 90 neliöisessä perheasunnossa on noin 1 048 euroa.

”Kuntakohtaisten kiinteistökustannusten haaste on niiden veronluonteisuus. Kustannukset, kuten kiinteistöveroprosentit, vesimaksut ja paikallisen kaukolämpöyhtiön taksat, päätetään kunnissa, eikä kiinteistönomistajalla ole mahdollisuutta kilpailuttaa niitä”, toteaa Mika Heikkilä.

Uusia kustannusnousuja kuluvalle vuodelle on jo tiedossa Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella, joissa Fortum nostaa kaukolämmön hintaa. Helen Sähköverkot puolestaan korottaa siirtomaksujaan, joka näkyy kustannusnousuna myös helsinkiläisillä asiakkailla.

Liitteenä olevasta taulukosta pääsee tarkastelemaan pääkaupunkiseudun kuntien kiinteistökustannuksia 2025-2026 ja niiden keskinäistä vertailua.

Kiinteistöliitto Uusimaa on Suomen suurin paikallinen taloyhtiöiden palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Se palvelee yli 13 000 taloyhtiötä Uudellamaalla.