Ennakolta tiedote tiedoksi, julki noin klo 14: Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuoden 2025 lisärahoituspäätöksestä
10.9.2026 13:22:46 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluevaltuutetuille ja varavaltuutetetuille tiedote ennakolta tiedoksi. Julki noin klo 14 aluehallituksen esityslistan julkaisun yhteydessä.
Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta valtioneuvoston tekemiin päätöksiin, jotka koskevat hyvinvointialueen vuodelle 2025 hakemaa lisärahoitusta.
Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtioneuvostolta 46 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2025 sillä perusteella, että se pystyy turvaamaan lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Valtioneuvosto ei myöntänyt lisärahoitusta ja Keski-Suomen hyvinvointialue teki alijämää viime vuonna noin 50 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on tehnyt lisärahoituspäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka valtioneuvosto hylkäsi. Nyt hyvinvointialue aikoo hakea muutosta valtioneuvoston päätöksiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Aluehallitus käsittelee muutoshakemusta kokouksessaan 15.9.
Valtioneuvosto perusteli lisärahoituksen myöntämättä jättämistä muun muassa sillä, että Keski-Suomen hyvinvointialueella olisi ollut kyseisenä vuonna potentiaalista sopeutusvaraa. Keski-Suomen hyvinvointialueen mukaan päätöksen perustelu käyttämättömästä sopeuttamispotentiaalista perustuu olennaisilta osin vuotta 2025 edeltävään aineistoon ja teoreettisiin keskiarvolaskelmiin eikä Keski-Suomen hyvinvointialueen toteutuneeseen talouteen, sen tekemiin sopeutustoimiin ja palveluiden toteutumiseen.
– Hyvinvointialueena perustelimme lisärahoituksen tarvetta muun muassa sillä, että nykyinen rahoitustaso on rakenteellisesti riittämätön ja perustuu puutteelliseen tietopohjaan, hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela toteaa.
– Vaikka lisärahoitus on tarkoitettu varmistamaan alueiden rahoituksen riittävyyttä, on sitä myönnetty ainoastaan yhdelle alueelle ja murto-osa heidän hakemastaan. Tämä elementti hyvinvointialueiden rahoitusmallissa ei siis käytännössä ole ollut käytössä, konsernipaleluiden johtaja Lasse Leppä kertoo.
Lisärahoituksen hakemisen lisäksi hyvinvointialue on tehnyt myös oikaisuvaatimukset vuosien 2023–2026 rahoituksesta.
– Kertyneistä alijäämistämme vajaa kolmannes on seurausta vajaasta rahoituksesta. Vuosien 2025 ja 2026 rahoituspäätökset ovat parhaillaan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Valtiovarainministeriö ei ole vielä käsitellyt oikaisuvatimusta vuosien 2023-24 rahoituksesta. Käsittelyssä on mennyt nyt vuosi ja se on luvattu käsiteltävän tänä syksynä, Leppä toteaa.
– Myös koko rahoitusjärjestelmää on korjattava, jotta hyvinvointialueiden eriytymiskehitys saataisiin pysäytettyä. Nykyinen rahoitusmalli ei ole oikeudenmukainen eikä kannustaa myöskään alueita kustannusvaikuttavaan toimintaan vaan diagnoosien tehtailuun, Vuorela lisää.
Aluehallituksen kokouksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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