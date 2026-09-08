Lindtman ja Näkkäläjärvi seuraamaan Ruotsin vaaleja Tukholmaan 13.9.2026
11.9.2026 08:54:28 EEST | SDP | Tiedote
Ruotsissa järjestetään kunnallis-, alue- ja valtiopäivävaalit sunnuntaina 13.9.2026. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi matkustavat Tukholmaan seuraamaan Ruotsin vaaleja sekä tapaamaan pohjoismaisia kollegoitaan.
Vierailu on osa puolueiden säännöllistä pohjoismaista yhteistyötä.
Puoluesihteeri Näkkäläjärvi osallistuu lauantaina 12. syyskuuta myös Tanskan sosialidemokraattien puoluekokoukseen Aalborgissa.
Yhteyshenkilöt
Ilona SorriPoliittisen valmistelun asiantuntijaPuh:050 330 7842ilona.sorri@sdp.fi
SDP
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