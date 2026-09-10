Päällystystyöt viikolla 38 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
14.9.2026 07:30:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 38 päällystetään Ylöjärvellä, Juupajoella, Akaassa, Tampereella, Lempäälässä, Forssassa, Hausjärvellä, Janakkalassa ja Jokioisilla. Valmistelevia töitä tehdään Hausjärvellä ja Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Päällystystyöt 14.-20.9.2026
- Ylöjärvi: maantie 2774 Lempiänniemi–kantatie 65
- Ylöjärvi: maantie 65 Paavola–Alihuhkaa
- Juupajoki: maantie 58 Vaaramäki–Puisto
- Akaa: maantie 190 Kaitilo (Riitiälä)
- Tampere: maantie 309 Koipijärvi–Lintuhytti
- Lempäälä: maantie190 Sarvikkaantie
- Forssa: maantie 284, Parkkiaro–Koijärvi
- Hausjärvi: maantie 13805, Rutikantie
- Janakkala: maantie 13840, Kuuslammintie
- Jokioinen: maantie 2812, Vaulammi
Valmistelevat työt
- Hausjärvi: maantie 290, Hausjärventie
- Sastamala: maantie 2495, Ellivuori
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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