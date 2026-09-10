Päällystystyöt viikolla 38 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 14.-20.9.2026

Ylöjärvi: maantie 2774 Lempiänniemi–kantatie 65

Ylöjärvi: maantie 65 Paavola–Alihuhkaa

Juupajoki: maantie 58 Vaaramäki–Puisto

Akaa: maantie 190 Kaitilo (Riitiälä)

Tampere: maantie 309 Koipijärvi–Lintuhytti

Lempäälä: maantie190 Sarvikkaantie

Forssa: maantie 284, Parkkiaro–Koijärvi

Hausjärvi: maantie 13805, Rutikantie

Janakkala: maantie 13840, Kuuslammintie

Jokioinen: maantie 2812, Vaulammi

Valmistelevat työt

Hausjärvi: maantie 290, Hausjärventie

Sastamala: maantie 2495, Ellivuori

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi