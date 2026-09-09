Alpuan Kalavesien osakaskunnalle MTK Säätiön merkittävä tunnustus – ”Nykyaikainen esimerkki itsepäisestä gallialaiskylästä”

Alpuan Kalavesien osakunta on kehittänyt alueensa erätaloutta määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Toiminnan tuloksena alueen vetovoima on kasvanut, yhteisöllisyys vahvistunut ja uusia mahdollisuuksia syntynyt niin kalastukseen, metsästykseen kuin virkistyskäyttöönkin.

Erätalouspalkinnon raati nostaa esiin erityisesti sen, kuinka osakaskunnan toiminta on innostanut koko kyläyhteisöä mukaan yhteiseen tekemiseen. Laaja osallistuminen, vahva talkookulttuuri ja pitkäjänteinen kehittämistyö ovat luoneet pohjan toiminnalle, jolla on ollut näkyviä vaikutuksia sekä paikalliseen viihtyvyyteen että aluetalouteen.

– Alpuan Kalavesien osakaskunta on erinomainen esimerkki siitä, miten paikallinen aktiivisuus, yhteistyö ja rohkeus voivat synnyttää pysyviä tuloksia. Osakaskunta on kuin nykyaikainen esimerkki itsepäisestä Asterixin ja Obelixin gallialaiskylästä. Kaupunki ei ole alueen kehittämiseen panostanut, mutta paikalliset ovat tarttuneet toimeen, palkintoraadin puheenjohtaja, Maaseudun Tulevaisuuden entinen päätoimittaja Lauri Kontro kommentoi.

Alpuan Kalavesien osakunnan varapuheenjohtaja Seija Jussinniemen mukaan palkinto tuntui yllätykseltä ja merkittävältä tunnustukselta vuosien työlle.

– Olemme tehneet tätä pienellä porukalla, pitkälti talkoovoimin ja usein niukoilla resursseilla. Siksi tuntuu todella hienolta, että työmme huomataan valtakunnallisesti. Tällaista tunnustusta ei olisi osannut odottaa, Jussinniemi sanoo.

Puheenjohtaja Kimmo Lumijärven mukaan osakaskunnan toiminnan onnistumisen taustalla on ollut vahva yhdessä tekemisen kulttuuri.

– Meillä kaikki ovat olleet samalla viivalla. Vaikuttamiseen ei tarvita titteleitä tai erityistä asemaa, vaan halua tehdä oman kylän ja yhteisön hyväksi. Sen ansiosta olemme saaneet uusia ihmisiä mukaan ja pystyneet viemään asioita eteenpäin yhdessä, Lumijärvi kertoo.

MTK-Säätiön vuosittain myöntämän palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin esimerkillisiä toimintamalleja sekä kannustaa kehittämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, erätaloutta ja maaseudun elinvoimaa eri puolilla Suomea. Palkinto tuo näkyväksi toimijoita, joiden työ hyödyttää sekä paikallisyhteisöjä että laajemmin suomalaista maaseutua.

Kontron lisäksi palkintoraadissa toimivat MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri ja Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Mari Ikonen.

Kuvia palkintotilaisuudesta ladataan hieman myöhemmin tähän linkkiin.

Lisätietoja:

Lauri Kontro, palkintoraadin puheenjohtaja, p. +358 40 040 6933

Seija Jussinniemi, Alpuan Kalavesien Osakaskunnan varapuheenjohtaja, +358 40 732 5623

Esa Härmälä, MTK Säätiön puheenjohtaja, esa.harmala@outlook.com