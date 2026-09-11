Selvitys: Apteekkijärjestelmää voidaan uudistaa ilman suuria rakenneremontteja

Suomen apteekkijärjestelmää kannattaa kehittää nykyisen toimivan mallin pohjalta. Näin arvioi varatuomari Antti Neimala tuoreessa selvityksessään, jossa tarkastellaan apteekkilupajärjestelmän kehittämistarpeita ja vaihtoehtoja tuleville vuosille. Selvityksen tilasi Apteekkariliitto.

Selvityksen mukaan suomalainen apteekkijärjestelmä täyttää hyvin keskeiset tavoitteensa. Lääkkeiden saatavuus on turvattu koko maassa, apteekkiverkosto on laaja ja kansalaisten tyytyväisyys apteekkipalveluihin on poikkeuksellisen korkealla tasolla.

– On olemassa faktaa muun muassa siitä, miten asiakkaat kokevat apteekkipalvelut, ja tuloksethan ovat ihan huippua. Voi sanoa, että apteekkijärjestelmä meillä tuottaa kansalaisille laadukkaita ja luotettavia palveluita kustannustehokkaasti, Neimala toteaa.

Tavoitteena hallittu kehittäminen

Toimivaa järjestelmää ei kuitenkaan pidä jättää paikalleen, vaan tavoitteena pitäisi olla järjestelmän hallittu kehittäminen. Selvityksessä on etsitty ratkaisuja lisätä apteekkitoimintaan kilpailua ja markkinaehtoisuutta harkitusti ilman, että vaarannetaan lääkehuollon toimivuutta tai koko maan kattavaa palveluverkkoa.

Neimala katsoo, että apteekkialaa koskevassa uudistamistyössä kannattaa nyt ja vastaisuudessa lähteä liikkeelle siitä, että apteekit ovat ennen muuta osa terveyspalveluita. Alaa tulisi ensisijaisesti tarkastella osana terveys- eikä elinkeinopolitiikkaa.

– Yritin raportissa katsoa, onko järjestelmää mahdollista tuoda dynaamisemmaksi ja lisätä yrittämisen ja yrittäjyyden kannusteita ilman, että perusrakenne muuttuu niin, ettei se enää toimi.

Lupajärjestelmään lisää läpinäkyvyyttä

Selvityksessä nousi esiin tarve kirkastaa nykyisen apteekkilupaharkinnan kriteereitä. Neimalan mukaan apteekkien nykyinen sijainnin ohjaus ei ole selkeää eikä läpinäkyvää. Hän ehdottaakin, että lupaharkintaa varten tulisi luoda selkeät kriteerit, joiden mukaisesti Fimean tulee jatkossa arvioida tarvetta kehittää apteekkiverkostoa. Näin voitaisiin parantaa apteekkiverkostoa koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta.

Selvityksessä ehdotetaan myös apteekkitoiminnan harjoittamisen sallimista osakeyhtiömuodossa. Samalla säilytettäisiin nykyinen periaate, jonka mukaan apteekkarilla on henkilökohtainen vastuu toiminnasta.

Selvitys ehdottaa helpotusta sivuapteekkien perustamiseen

Yksi tapa lisätä dynaamisuutta ja markkinaehtoisuutta olisi Neimalan mukaan helpottaa sivuapteekkien perustamista. Esimerkiksi Tanskassa apteekkari voi vapaasti perustaa peräti 7 sivuapteekkia tietylle etäisyydelle pääapteekista.

Neimala päätyi selvityksessään ehdottamaan, että apteekkarille sallitaan enintään kolmen sivuapteekin perustaminen ilman erillistä Fimealta haettavaa lupaa.

– Tämä olisi muutos nykyistä vapaampaan ja markkinaehtoisempaan suuntaan, mutta pysyisi nykyisen sääntelyraamin puitteissa. Näin voitaisiin lisätä lähipalveluita kansalaisille ilman, että uudistus rapauttaisi kokonaisjärjestelmän tai taloudellisen toiminnan perusteita, Neimala arvioi.

Alan toimintaympäristö tarvitsee ennakoitavuutta

Selvityksessä nostetaan esiin myös apteekkialan toimintaympäristön muuttuminen aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi. Viime vuosien säädösmuutokset ja apteekkitalouden uudistukset ovat lisänneet epävarmuutta alalla.

Neimalan mukaan juuri ennakoitavuus on tärkeää toimialalle, jonka tehtävänä on turvata kansalaisten lääkehuolto.

– Apteekkitoiminta on Suomessa yksityistä yrittäjätoimintaa. Siksi on tärkeää, että toimintaympäristö säilyy vakaana ja kehittämislinjat ovat pitkällä aikavälillä ennakoitavia, hän sanoo.

Apteekit nähtävä osana terveydenhuoltoa

Selvityksen mukaan apteekkien asemaa osana terveydenhuoltojärjestelmää ei ole vieläkään määritelty riittävän selkeästi.

– Niiden roolia pitää kirkastaa ja apteekkien roolia ja suhdetta hyvinvointialueiden toimintaa olisi hyvä saada tiiviimmäksi, Neimala toteaa.

Apteekkariliitto: Konkreettisia eväitä järjestelmän kehittämiseen

Suomen Apteekkariliitto pitää selvityksen johtopäätöksiä tervetulleina.

– Selvitys osoittaa, että apteekkijärjestelmää voidaan uudistaa rakentavasti ilman, että vaarannetaan kansalaisten lääkehuoltoa tai koko maan kattavaa apteekkiverkostoa. Erityisen tärkeää on lisätä sääntelyn ennakoitavuutta ja kehittää lupajärjestelmää nykyisen järjestelmän vahvuuksien pohjalta, sanoo Apteekkariliiton toimitusjohtaja Susanna Korpivaara.

Liitto kannattaa muun muassa osakeyhtiömallin selvittämistä, apteekkilupaharkinnan läpinäkyvyyden lisäämistä ja sivuapteekkisääntelyn yksinkertaistamista. Sen sijaan liitto näkee ongelmallisena ehdotuksen, jonka mukaan apteekkari voisi perustaa enintään kolme sivuapteekkia ilman lupamenettelyä.

– Tilanteessa, jossa sivuapteekkeja suljetaan jo nyt taloudellisista syistä, niiden määrän kasvattamista tavoittelevalle ehdotukselle on vaikea nähdä perusteita, Korpivaara toteaa.

Linkki: Neimala, A.: Selvitys apteekkien lupajärjestelmän uudistamistarpeista ja vaihtoehdoista (2026).

Lisätietoja:



Antti Neimala

Varatuomari

p. 050 395 5253



Susanna Korpivaara

Toimitusjohtaja

Suomen Apteekkariliitto

susanna.korpivaara@apteekkariliitto.fi

p. 010 6801 467

