Selvitys: Apteekkijärjestelmää voidaan uudistaa ilman suuria rakenneremontteja
16.9.2026 06:27:16 EEST | Suomen Apteekkariliitto | Tiedote
Varatuomari Antti Neimalan selvitys ehdottaa useita keinoja kehittää suomalaista apteekkijärjestelmää. Selvityksen mukaan apteekkitoimintaan voidaan lisätä dynaamisuutta ja kilpailua ilman, että järjestelmän terveyspoliittinen perusta vaarantuu.
Suomen apteekkijärjestelmää kannattaa kehittää nykyisen toimivan mallin pohjalta. Näin arvioi varatuomari Antti Neimala tuoreessa selvityksessään, jossa tarkastellaan apteekkilupajärjestelmän kehittämistarpeita ja vaihtoehtoja tuleville vuosille. Selvityksen tilasi Apteekkariliitto.
Selvityksen mukaan suomalainen apteekkijärjestelmä täyttää hyvin keskeiset tavoitteensa. Lääkkeiden saatavuus on turvattu koko maassa, apteekkiverkosto on laaja ja kansalaisten tyytyväisyys apteekkipalveluihin on poikkeuksellisen korkealla tasolla.
– On olemassa faktaa muun muassa siitä, miten asiakkaat kokevat apteekkipalvelut, ja tuloksethan ovat ihan huippua. Voi sanoa, että apteekkijärjestelmä meillä tuottaa kansalaisille laadukkaita ja luotettavia palveluita kustannustehokkaasti, Neimala toteaa.
Tavoitteena hallittu kehittäminen
Toimivaa järjestelmää ei kuitenkaan pidä jättää paikalleen, vaan tavoitteena pitäisi olla järjestelmän hallittu kehittäminen. Selvityksessä on etsitty ratkaisuja lisätä apteekkitoimintaan kilpailua ja markkinaehtoisuutta harkitusti ilman, että vaarannetaan lääkehuollon toimivuutta tai koko maan kattavaa palveluverkkoa.
Neimala katsoo, että apteekkialaa koskevassa uudistamistyössä kannattaa nyt ja vastaisuudessa lähteä liikkeelle siitä, että apteekit ovat ennen muuta osa terveyspalveluita. Alaa tulisi ensisijaisesti tarkastella osana terveys- eikä elinkeinopolitiikkaa.
– Yritin raportissa katsoa, onko järjestelmää mahdollista tuoda dynaamisemmaksi ja lisätä yrittämisen ja yrittäjyyden kannusteita ilman, että perusrakenne muuttuu niin, ettei se enää toimi.
Lupajärjestelmään lisää läpinäkyvyyttä
Selvityksessä nousi esiin tarve kirkastaa nykyisen apteekkilupaharkinnan kriteereitä. Neimalan mukaan apteekkien nykyinen sijainnin ohjaus ei ole selkeää eikä läpinäkyvää. Hän ehdottaakin, että lupaharkintaa varten tulisi luoda selkeät kriteerit, joiden mukaisesti Fimean tulee jatkossa arvioida tarvetta kehittää apteekkiverkostoa. Näin voitaisiin parantaa apteekkiverkostoa koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta.
Selvityksessä ehdotetaan myös apteekkitoiminnan harjoittamisen sallimista osakeyhtiömuodossa. Samalla säilytettäisiin nykyinen periaate, jonka mukaan apteekkarilla on henkilökohtainen vastuu toiminnasta.
Selvitys ehdottaa helpotusta sivuapteekkien perustamiseen
Yksi tapa lisätä dynaamisuutta ja markkinaehtoisuutta olisi Neimalan mukaan helpottaa sivuapteekkien perustamista. Esimerkiksi Tanskassa apteekkari voi vapaasti perustaa peräti 7 sivuapteekkia tietylle etäisyydelle pääapteekista.
Neimala päätyi selvityksessään ehdottamaan, että apteekkarille sallitaan enintään kolmen sivuapteekin perustaminen ilman erillistä Fimealta haettavaa lupaa.
– Tämä olisi muutos nykyistä vapaampaan ja markkinaehtoisempaan suuntaan, mutta pysyisi nykyisen sääntelyraamin puitteissa. Näin voitaisiin lisätä lähipalveluita kansalaisille ilman, että uudistus rapauttaisi kokonaisjärjestelmän tai taloudellisen toiminnan perusteita, Neimala arvioi.
Alan toimintaympäristö tarvitsee ennakoitavuutta
Selvityksessä nostetaan esiin myös apteekkialan toimintaympäristön muuttuminen aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi. Viime vuosien säädösmuutokset ja apteekkitalouden uudistukset ovat lisänneet epävarmuutta alalla.
Neimalan mukaan juuri ennakoitavuus on tärkeää toimialalle, jonka tehtävänä on turvata kansalaisten lääkehuolto.
– Apteekkitoiminta on Suomessa yksityistä yrittäjätoimintaa. Siksi on tärkeää, että toimintaympäristö säilyy vakaana ja kehittämislinjat ovat pitkällä aikavälillä ennakoitavia, hän sanoo.
Apteekit nähtävä osana terveydenhuoltoa
Selvityksen mukaan apteekkien asemaa osana terveydenhuoltojärjestelmää ei ole vieläkään määritelty riittävän selkeästi.
– Niiden roolia pitää kirkastaa ja apteekkien roolia ja suhdetta hyvinvointialueiden toimintaa olisi hyvä saada tiiviimmäksi, Neimala toteaa.
Apteekkariliitto: Konkreettisia eväitä järjestelmän kehittämiseen
Suomen Apteekkariliitto pitää selvityksen johtopäätöksiä tervetulleina.
– Selvitys osoittaa, että apteekkijärjestelmää voidaan uudistaa rakentavasti ilman, että vaarannetaan kansalaisten lääkehuoltoa tai koko maan kattavaa apteekkiverkostoa. Erityisen tärkeää on lisätä sääntelyn ennakoitavuutta ja kehittää lupajärjestelmää nykyisen järjestelmän vahvuuksien pohjalta, sanoo Apteekkariliiton toimitusjohtaja Susanna Korpivaara.
Liitto kannattaa muun muassa osakeyhtiömallin selvittämistä, apteekkilupaharkinnan läpinäkyvyyden lisäämistä ja sivuapteekkisääntelyn yksinkertaistamista. Sen sijaan liitto näkee ongelmallisena ehdotuksen, jonka mukaan apteekkari voisi perustaa enintään kolme sivuapteekkia ilman lupamenettelyä.
– Tilanteessa, jossa sivuapteekkeja suljetaan jo nyt taloudellisista syistä, niiden määrän kasvattamista tavoittelevalle ehdotukselle on vaikea nähdä perusteita, Korpivaara toteaa.
Linkki: Neimala, A.: Selvitys apteekkien lupajärjestelmän uudistamistarpeista ja vaihtoehdoista (2026).
Lisätietoja:
Antti Neimala
Varatuomari
p. 050 395 5253
Susanna Korpivaara
Toimitusjohtaja
Suomen Apteekkariliitto
susanna.korpivaara@apteekkariliitto.fi
p. 010 6801 467
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Pipsa Lotta MarjamäkiViestintäjohtajaPuh:010 6801 419pipsa.marjamaki@apteekkariliitto.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Apteekkariliitto
Apteekkariliitto: Hallituksen esityksen yhteisvaikutukset voivat heikentää lähiapteekkiverkostoa11.9.2026 11:04:03 EEST | Tiedote
Esitys sisältää muun muassa useita muutoksia, jotka voivat siirtää lääkkeiden myyntiä verkkoon, keskittää apteekkimarkkinaa ja heikentää lähiapteekkiverkoston toimintaedellytyksiä. Vaikka esityksen yksittäiset ehdotukset voivat vaikuttaa perustelluilta, niiden yhteisvaikutus voi johtaa lääkehuollon kannalta epätoivottuun kehitykseen.
Tutkimus: Apteekki on jo 64 prosentille suomalaisista lähin terveyspalvelu – osuus kasvanut kuudessa vuodessa8.9.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Tuoreen kansalaiskyselyn mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkipalveluihin ja haluavat apteekeilta myös uusia lääkehoitoa tukevia palveluja. Apteekit ovat suomalaisille edelleen tärkein lääketiedon lähde.
Kysely: Apteekeista ohjataan päivittäin asiakkaita lääkärille – moni pieni vaiva voitaisiin hoitaa jo apteekissa22.7.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa nykyistä sujuvammin hyödyntämällä apteekkien farmaseuttista osaamista.
Selvitys: Terveydenhuollon kuormitusta voisi keventää apteekkien avulla7.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Tuore selvitys ehdottaa apteekeille laajempaa roolia terveyspalveluissa – voisi vapauttaa lääkärien aikaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.
Apteekkien toimitusvarmuus 98 prosenttia – uusi lääkelaki helpottaa lääkesaatavuutta28.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Asiakas saa lääkkeen apteekista heti mukaansa 98 tapauksessa sadasta. Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkelain muutos auttoi ratkaisemaan lääkepuutostilanteen noin joka kymmenennessä tapauksessa. Uutta oli myös se, että lääkkeiden saatavuushäiriöt olivat vasta toiseksi yleisin syy sille, että lääkkeiden toimittaminen ei onnistunut saman tien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme