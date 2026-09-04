Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluehallitukselle esitetään yhteistoimintamenettelyjen käynnistämistä osana ensi vuoden talousarviovalmistelua

Yhteistoimintamenettelyjen käynnistämistä esitetään, koska talousarvioon ei hyvinvointialueen arvion mukaan päästä ilman henkilöstövähennyksiä, joista saadaan pysyviä kustannussäästöjä.

Aluehallitus päättää mahdollisten yt-menettelyiden käynnistämisestä kokouksessaan 21. syyskuuta.

Yhteistoimintamenettelyt koskevat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja, mutta niihin liittyvät toimenpiteet eivät kohdistu kaikkiin yksiköihin. Eri yksiköissä voi olla erilaisia ja eriaikaisia toimenpiteitä. Henkilöstövähennysten lisäksi yhteistoimintamenettelyissä arvioitavia keinoja ovat toiminnan muutokset sekä työ- ja tehtäväjärjestelyt. Tarkemmat vaikutukset selviävät talousarviovalmistelun ja neuvottelujen edetessä.

Säästötavoite vuodelle 2027

Esitettävissä yhteistoimintamenettelyissä tavoitellaan säästöä, joka vastaa enintään 179 henkilötyövuotta. Kustannuksia voidaan vähentää myös kotiuttamalla ostopalveluita sekä vähentämällä sairauspoissaoloja, erilliskorvattavaa työtä ja vuokratyötä. Hyvinvointialue on jo rajoittanut rekrytointeja ja määräaikaiseen tarpeeseen perustuvien työsuhteiden jatkamista.

Talouden tasapainottamistoimet toteutetaan niin, että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Niiden vaikutukset henkilöstöön, asiakkaisiin ja palveluihin arvioidaan ennen toteutusta. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta joulukuun alussa.

Vuoden 2027 talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkausta ennakoituun toimintakulujen kasvuun nähden. Taloutta on senkin jälkeen sopeutettava pidemmällä aikavälillä.

Ennakollinen talouden ohjausmenettely

Hyvinvointialue on hakenut valtiolta lisäaikaa alijäämän kattamiseen vuoteen 2029 asti. Hakemuksen käsittely jatkuu ennakollisessa talouden ohjausmenettelyssä. Neuvottelujen odotetaan päättyvän syyskuun aikana. Ennakollisen talouden ohjausmenettelyn jälkeen hyvinvointialue saa ratkaisun hakemukseensa alijäämän kattamisen lisäajasta.