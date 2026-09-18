EMBARGO 21.9. klo 00:01 / Ainutlaatuinen skuuppikirja vie vallan kulisseihin ja politiikan toimittajan vauhdikkaaseen työhön – Marko-Oskari Lehtosen Vallan vahtikoira (Gummerus) ilmestyy 21.9.
21.9.2026 00:01:00 EEST | Gummerus | Tiedote
Miten kansanedustajien sauna-asunto paljastui? Kuka Fazer-miljonääri jäi kiinni sushin ja sukkahousujen varastamisesta? Miksi poliisi halusi kuulustella Marimekko-pomoa? Miten toimittajat pääsivät Tytti Yli-Viikarin lentopisteiden jäljille? Palkitun politiikan toimittajan Marko-Oskari Lehtosen Vallan vahtikoira – Paljastuksia yhteiskunnan ytimestä (Gummerus) tuo päivänvaloon ennen julkaisematonta tietoa suomalaisesta eliitistä presidenttejä ja pääministereitä myöten ja avaa niin kutsutun kuittijournalismin merkitystä julkisen rahankäytön ja sitä kautta veronmaksajien edun valvonnassa.
”Tuolloin en vielä tiennyt, mihin kaikkeen vallankäyttäjien mielikuvitus ja moraali taipuvat, kun kyseessä on oman taloudellisen edun maksimointi.”
Marko-Oskari Lehtonen on paljastanut päättäjiä, jotka ovat junailleet itselleen etuuksia, järjestelleet läheisilleen työpaikkoja – ja tehneet suoranaisia rikoksia. Muistelmakirjassaan Lehtonen kertoo uransa ikimuistoisimpien skuuppien synnystä sekä mehukkaista yksityiskohdista uutisotsikoiden takana aina Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen asuntokohusta kansanedustajien torkkupeittoihin ja sopeutumiseläkkeisiin.
Lehtonen halusi kirjoittaa kirjan kaikille suomalaisille, joita kiinnostaa, miten heidän verorahojaan käytetään.
-Luulen, että presidentti Sauli Niinistön suorapuheinen haastattelu ja tylyt terveiset tulevat varmasti herättämään keskustelua, Lehtonen arvioi kirjan ilmestymisen alla.
-Sen lisäksi kirja paljastaa asioita Sanna Marinista, Petteri Orposta, muista ministereistä, presidenteistä, yhteiskunnallisista päätöksentekijöistä ja talouseliitistä. Erityisesti muutaman miljonäärin edesottamukset tulevat aiheuttamaan ihan varmasti hilpeyttä suomalaisissa, Lehtonen sanoo.
Kirjailija Marko-Oskari Lehtonen on Iltalehden politiikan toimittaja ja suositun Politiikan puskaradio -podcastin juontaja ja käsikirjoittaja. Lehtonen on palkittu Iltalehden Vuoden journalistina vuonna 2018, ja hän on ollut ehdolla Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapio-palkinnon saajaksi vuosina 2016 ja 2026 sekä Suuren Journalistipalkinnon saajaksi vuonna 2026.
Marko-Oskari Lehtonen: Vallan vahtikoira – Paljastuksia yhteiskunnan ytimestä (Gummerus)
285 sivua
Ilmestyy 21.9. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Marko-Oskari Lehtonen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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