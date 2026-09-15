Kotimainen auttamissovellus Commu valittu osaksi Kiinan kansainvälistä kehitysohjelmaa ensimmäisenä suomalaisyrityksenä
22.9.2026 08:10:00 EEST | Commu | Tiedote
Suomalainen auttamisen ja yhteisöllisyyden sovellus Commu on valittu osaksi Global Youth Development Action Planin Excellence-ohjelmia Kiinassa. Tunnustus myönnettiin Wuhanissa osana YK:n ja World Youth Development Forumin (WYDF) yhteydessä. Commu on ensimmäinen suomalainen yritys, joka on koskaan päässyt mukaan ohjelmaan.
World Youth Development Forum on Kiinan presidentti Xi Jinpingin vuonna 2022 käynnistämä foorumi, jonka tavoitteena on koota nuorten voimavaroja YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Foorumi on kokoontunut vuosittain vuodesta 2022 lähtien, ja mukana on joka vuosi ollut osallistujia yli sadasta maasta. Foorumin rinnalla järjestettävässä Acceleration Weekissä on valittu ja tuettu yli 200 nuorten johtamaa Excellence-ohjelmaa ympäri maailman osana Action Plan for Global Youth Developmentia.
Kotimainen auttamisen sovellus Commu valittiin kymmenien tuhansien joukosta osaksi Kiinan kehitysohjelmaa.
Käytännössä ohjelmaan valituksi tuleminen tarkoittaa, että Commu on nyt osa tätä yli 200 nuorten johtaman ohjelman kansainvälistä verkostoa. Ohjelmaan kuuluu muun muassa kehitysohjelma, pääsy kansainvälisiin foorumeihin sekä mahdollisuuksia esitellä Commua kansainväliselle yleisölle ja potentiaalisille kumppaneille.
"On hienoa, että suomalainen yhteisöllisyysteknologia huomataan myös Kiinassa asti ja pääsemme viemään sitä maailmalle. Tämä on tunnustus auttajille, avun tarvitsijoille ja kaikille asiakkaillemme, jotka ovat lähteneet rakentamaan Commua kanssamme", sanoo Commun perustaja ja toimitusjohtaja Karoliina Kauhanen, joka edusti Suomea konferensseissa Shanghaissa, Wuhanissa ja Pekingissä.
"Pieni suomalainen yritys pääsee harvoin mukaan tämän kokoluokan kansainväliseen ohjelmaan. Meille tämä on osoitus siitä, että arjen auttamiseen ja yhteisöllisyyteen rakennettu ratkaisu kiinnostaa myös globaalisti", Kauhanen jatkaa. "Kansainvälinen tunnustus tuo näkyvyyttä pohjoismaiselle mallille, jossa yhteisöllisyyttä ja varautumista rakennetaan digitaalisin työkaluin, ei ainoastaan viranomaistyönä."
Commu on kotimainen auttamisen ja yhteisöllisyyden sovellus, jonka avulla naapurit voivat pyytää ja tarjota apua toisilleen. Apu voi olla esimerkiksi juttuseuraa, ruoka-apua, lemmikin hoitoa tai arjen talkoita kuten puusavotta. Sovellus toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa, ja sen kautta on tehty jo yli 60 000 auttamistekoa lähes 200 000 käyttäjän kesken.
Yli 30 kuntaa käyttää Commua yhteisöllisyyden ja kriisivalmiuden rakentamiseen. Commu on aiemmin saanut kansainvälistä tunnustusta muun muassa Global ESG Awardsin maaliskuussa 2026 sekä Nordic Proptech Awardsin Best Sustainable City Solution -tunnustuksella.
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Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
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Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata Commu-sovelluksen, pyytää ja antaa apua ja tehdä arjen hyviä tekoja.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 60 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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