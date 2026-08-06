Arviointineuvosto vahvisti VM:n syksyn 2026 ennusteen
21.9.2026 12:25:44 EEST | Talouspolitiikan arviointineuvosto (TPAN) | Tiedote
Talouspolitiikan arviointineuvosto on vahvistanut valtiovarainministeriön syksyn 2026 makrotalouden ennusteen. Tuore muistio taustoittaa ennusteen vahvistamisprosessia.
Talouspolitiikan arviointineuvosto (TPAN) on vahvistanut valtiovarainministeriön itsenäisestä ennustetoiminnasta vastaavalla osastolla laaditun syksyn 2026 makrotalouden ennusteen 26.8.2026 annetulla vahvistuskirjeellä. Kirje on julkaistu osana Taloudellinen katsaus, syksy 2026 -julkaisua.
Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen talouden kasvavan kohtalaisesti vuosina 2026–2028 ja alkuvuoden 2026 toteutunut talouskehitys tukee tätä näkemystä. Kasvu on laaja-alaista, mutta se heijastuu työllisyyteen viipeellä ja työttömyysluvut jäävät totuttua korkeammalle tasolle ennustevuosiksi. VM ennustaa hintapaineiden pysyvän maltillisina.
Arviointineuvoston mukaan valtiovarainministeriön syksyn 2026 makrotalouden ennuste täyttää ennusteen vahvistamiselle asetetut edellytykset. Neuvoston kokonaisarvion perusteella ennusteluvut ja niiden perustelut ovat uskottavia.
Makrotalouden ennusteen vahvistaminen on osa riippumatonta finanssipolitiikan valvontaa
Vuoden 2026 alusta Talouspolitiikan arviointineuvosto on toiminut Suomen riippumattomana finanssipolitiikan valvojana (Independent Fiscal Institution, IFI). Makrotalouden ennusteiden vahvistaminen on yksi arviointineuvoston lakisääteisistä tehtävistä.
Arviointineuvosto vahvistaa valtiovarainministeriön ennustetoiminnasta vastaavalla osastolla laaditut makrotalouden ennusteet kahdesti vuodessa. Keväisin ennuste vahvistetaan ennen hallituksen kehysriihineuvotteluita ja syksyisin ennen hallituksen budjettiriihtä.
Tuoreessa taustamuistiossa Makrotalouden ennusteen vahvistaminen osana riippumatonta finanssipolitiikan valvontaa kuvataan tarkemmin vahvistamisen perusteita ja prosessia sekä arviointineuvoston ja Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänjakoa ennusteiden arvioinnissa. Muistiossa tarkastellaan lisäksi Suomen käytäntöä suhteessa muihin EU-maihin ja valtiovarainministeriön ennusteiden aiempaa tarkkuutta.
Muistio:
Jenni Jaakkola, Jonne Lehtimäki ja Veera Nippala (2026) Makrotalouden ennusteen vahvistaminen osana riippumatonta finanssipolitiikan valvontaa. Talouspolitiikan arviointineuvoston muistio 2/2026.
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Veera NippalaekonomistiTalouspolitiikan arviointineuvostoPuh:+358 295 519 433veera.nippala@vatt.fi
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Talouspolitiikan arviointineuvosto (TPAN) on riippumaton asiantuntijaelin, joka arvioi talouspolitiikan tavoitteita, keinoja ja vaikutuksia. Vuodesta 2026 lähtien neuvosto on toiminut Suomessa riippumattomana finanssipolitiikan valvojana (Independent Fiscal Institution, IFI). Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta ja antaa finanssipolitiikan valvojan tehtävään kuuluvia lakisääteisiä lausuntoja, arvioita ja selvityksiä. Lisätietoja: https://talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/
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