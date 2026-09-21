Entinen ajoneuvojen varastointialue muuttuu mittavaksi hybridienergiapuistoksi Hangossa

Norjalaisen uusiutuvan energian yhtiön Endra AS:n rakennuttaman voimalan arvioidaan tuottavan noin 35 GWh uusiutuvaa sähköä vuodessa. Hankkeen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta vastaa suomalainen aurinkoenergiayhtiö Solarigo Systems Oy, joka toimii hankkeen kokonaisvastuullisena EPC-urakoitsijana.

Hankoniemen aurinkoiset olosuhteet tukevat energiantuotantoa

Hankoniemi kuuluu Suomen aurinkoisimpiin alueisiin, mikä tarjoaa suuren mittakaavan aurinkovoiman tuotannolle hyvät lähtökohdat. Rakentaminen antaa samalla jo teollisessa käytössä olleelle ja muokatulle maa-alueelle uuden tarkoituksen.

– Olemme erittäin iloisia voidessamme toteuttaa tämän merkittävän hankkeen Suomessa ja tehdä yhteistyötä alan kokeneimpiin toimijoihin kuuluvan Solarigon kanssa. Hankkeen sijainti ja alue soveltuvat erinomaisesti nykyaikaiselle aurinkovoimaa ja akkuenergiavarastointia yhdistävälle hybridihankkeelle. Tällaisilla hankkeilla tulee olemaan yhä tärkeämpi rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä, sanoo Endran Suomen maajohtaja Harri Roto.

Sähkövarasto täydentää aurinkovoimalaa

Aurinkovoimalan yhteyteen rakennettava 5 MW / 10 MWh:n sähkövarasto lisää energiapuiston joustavuutta. Sen avulla sähköä voidaan varastoida ja hyödyntää silloin, kun se on sähköjärjestelmän ja markkinoiden kannalta tarkoituksenmukaisinta.

Sähkövarasto mahdollistaa energiapuiston osallistumisen myös sähkö- ja reservimarkkinoille. Aurinkovoiman ja sähkövarastoinnin yhdistäminen auttaa hallitsemaan tuotannon vaihtelua ja tukee sähköjärjestelmän tasapainoa.

– Hanko tarjoaa hankkeelle erinomaiset tuotanto-olosuhteet, ja jo käytössä olleen maa-alueen hyödyntäminen tekee kokonaisuudesta erityisen kiinnostavan. Aurinkovoiman ja sähkövaraston yhdistäminen parantaa tuotannon joustavuutta ja mahdollistaa hankkeen aktiivisen osallistumisen energiamarkkinoille. Arvostamme Endran luottamusta ja olemme ylpeitä saadessamme vastata tämän mittaluokan hybridihankkeen toteutuksesta, sanoo Solarigo Systems Oy:n teollisen aurinkovoiman myyntijohtaja Erno Syvälahti.

Solarigo vastaa hybridienergiapuiston suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta. Hanke on käynnissä, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 aikana.