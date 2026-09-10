Esport Oilers jatkaa Suomen suurimpana salibandyseurana – yli 600 seuran pelipassitiedot kaikkien saatavilla

Salibandyliiton tuore pelipassitilasto kertoo tilanteen kauden 2025–26 viimeisenä päivänä 31.7.2026. Luvuissa ovat mukana henkilökohtaiset pelipassit ja ryhmäpelipassit.

Kärkikymmenikkö on samankaltainen kuin vuodenvaihteessa. Pykälän nousun ovat tehneet kuopiolainen Salibandyseura Welhot ja oululainen OFBC. Welhot on nyt neljäs ohitettuaan espoolaisen Westend Indiansin ja OFBC kiri kahdeksanneksi Seinäjoen Peliveljien edelle. Kymmenennellä sijalla ovat tasamäärällä Classic ja FBC Turku.

Kokonaisluvussa pientä nousua

Salibandyliitolla on yli 600 jäsenseuraa. Vähintään sata pelipassia omaavia jäsenseuroja on tällä hetkellä 135 kappaletta. Pelipasseja oli heinäkuun lopussa kaikkiaan 50 617, kun vuosi sitten samaan aikaan niitä oli 50 244. Vuodessa lisäystä tuli vajaa 400 kappaletta eli noin 0,7 prosenttia.

Listauksessa näkyvien pelipassin omaavien harrastajien lisäksi seurat tarjoavat runsaasti toimintaa myös niille jäsenille ja harrastajille, jotka eivät tilastossa näy. Esimerkiksi eri kohderyhmille suunnatut salibandyn ja sählyn harrasteryhmät sekä salibandykerhot kokoavat säännöllisesti yhteen lukuisia harrastajia.

Pelipassidata kaikkien saatavilla salibandy.fi-sivuilla

Jokaisella Salibandyliiton kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa. Pelipassi on mahdollista lunastaa kauden aikana elokuun alusta kauden loppuun 31.7. saakka.

Salibandyliiton pelipassien tietokantana toimii Suomisport-järjestelmä. Tietokannassa ovat erikseen henkilökohtaiset pelipassit ja ryhmäpelipassit. Tietokanta on avoin kaikille pelipassidatasta kiinnostuneille. Tietokannassa voi tehdä hakuja usein eri parametrein.



TOP 10 -salibandyseurat pelipassien mukaan (til. 31.7.2026)

1. Esport Oilers, Espoo 1524 kpl

2. EräViikingit, Helsinki 1332

3. O2-Jyväskylä 945

4. Salibandyseura Welhot, Kuopio 886

5. Westend Indians, Espoo 850

6. Oulun Luistinseura 716

7. Päijät-Hämeen Salibandyseura 709

8. Oulun Floorball Club 621

9. Seinäjoen Peliveljet 617

10. Classic, Tampere 573

10. FBC Turku 573

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