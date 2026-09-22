Korkeasaaren koululaiskevät rauhoittui Commun vapaaehtoisten avulla

Korkeasaaressa vierailee vuosittain suuri määrä koululaisryhmiä. Valtaosa retkistä sujuu erinomaisesti, mutta ajoittain yksittäisten oppilaiden häiritsevä käytös on aiheuttanut harmia.

”Koululaisten retkistä on keskusteltu viime aikoina ikävän negatiiviseen sävyyn. Me tiedämme, että lähes kaikki koululaiset käyttäytyvät hienosti ja nauttivat retkipäivästä. Haluamme löytää osaltamme ratkaisuja niihin tilanteisiin, joissa yksittäisten oppilaiden käytös häiritsee eläimiä, työntekijöitä tai muita vierailijoita. Tavoitteena on, että koululaispäivät ovat kaikille turvallisia ja mukavia”, kertoo Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.

Korkeasaaressa on jo usean kevään ajan työskennellyt vakituisen henkilökunnan lisäksi luokkaretkioppaita. Heidän ensisijainen tehtävänsä on kertoa lapsille ja nuorille eläimistä ja luonnosta, mutta käytännössä suuri osa ajasta on kulunut yleiseen valvontaan. Koska pelkkä aikuisen läsnäolo rauhoittaa useimpia koululaisia, päätettiin kokeilla yhteistyötä vapaaehtoisia ja yhteisöjä yhdistävän Commun kanssa.

”Tiedämme, että moni haluaisi tehdä Korkeasaaressa vapaaehtoistyötä. Sen koordinointi vie kuitenkin aikaa ja etenkin kevään kiireessä sitä on vaikeaa löytää. Commusta löysimme hyvän kumppanin ja heidän kauttaan motivoituneita vapaaehtoisia, jotka pääsivät tekemään merkityksellistä työtä”, Silvonen jatkaa.

Vapaaehtoisilta saatiin päivistä hyvää palautetta ja intoa tulla toistekin riittää.

”Kuulin tilaisuudesta ja olin kiinnostunut tulemaan mukaan vapaaehtoiseksi Korkeasaareen. Erityisesti kiinnostuin paikasta, kun pääsin kokeilemaan kieliosaamistani lisää ja sain palvella asiakkaita. Kokemus oli erittäin mukava ja olisin halunnut tehdä sitä enemmän ja pidempään, jos olisi ollut mahdollista”, kertoo vapaaehtoisena toiminut Daniel.

”Tällaiseen yksittäiseen vapaaehtoistehtävään oli helppo lähteä mukaan. Tunsin, että minusta oli hyötyä ja että meidän aikuisten läsnäolo oli tärkeää. Lapset eivät välttämättä ymmärrä, että vaikka papukaija vastaa huutoihin, huutelu häiritsee sitä. Kun selittää, että eläimille on mukavampaa, kun ihmiset ovat rauhassa, lapset kyllä ymmärtävät. Vaikka Korkeasaari oli minulle entuudestaan tuttu, opin päivän aikana paljon uutta ja lähtisin mielelläni mukaan uudelleen”, jatkaa Jenna.

”Commun puolesta on mahtavaa, että pystymme tarjoamaan käyttäjillemme mielekkäitä tapoja tehdä hyvää ja kaikki Korkeasaaren vapaaehtoistoimintaan osallistuneet koki toiminnan mielekkääksi, 100 % antoi täyden arvosanan”, iloitsee Commun perustaja Sami Ekmark.

Commun ja Korkeasaaren yhteistyö jatkuu

Onnistuneen kokeilun myötä yhteistyötä Commun ja vapaaehtoisten kanssa jatketaan luokkaretkiajan lisäksi Korkeasaaren ilmaispäivissä, joita järjestetään loka-huhtikuussa. Vapaaehtoisten tehtävä on neuvoa ja muistuttaa tarvittaessa eläintarhan säännöistä. He eivät toimi järjestyksenvalvojina, mutta tuovat lisää silmäpareja, ja ottavat ongelma- ja vaaratilanteissa yhteyttä oppaisiin tai eläintarhan turvallisuusvalvojiin. Sujuvan vierailun varmistamiseksi ilmaispäivien vierailijamäärää rajataan tarvittaessa.

Koululaisryhmät vierailevat aina opettajan vastuulla



Ennakkoon sovitut koululaisryhmät voivat vierailla Korkeasaaressa veloituksetta loka-huhtikuussa ja edulliseen koululaishintaan touko-syyskuussa. Ryhmät ovat Korkeasaaressa aina opettajan vastuulla. Opettaja voi ottaa retkelle mukaan tarpeelliseksi katsomansa määrän valvovia aikuisia. Retkeä varatessaan opettajille toimitetaan eläintarhan vierailuohjeet, jotka tulee käydä ryhmän kanssa läpi ennen vierailua. Ohjeisiin tutustuminen onnistuu myös pelin avulla.