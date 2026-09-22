Korkeasaaren koululaiskevät rauhoittui Commun vapaaehtoisten avulla
22.9.2026 09:20:00 EEST | Commu | Tiedote
Koululaisryhmät tuovat eläintarhan arkeen vilkkautta erityisesti keväisin. Useimpien retki sujuu hyvin, mutta silloin tällöin vilkkaus kääntyy häiriköinniksi. Korkeasaaressa kokeiltiin viime keväänä valvovien vapaaehtoisten apua. Aikuisten läsnäolo rauhoitti vierailutunnelmaa ja häiriöiltä ja vaaratilanteilta vältyttiin. Yhteistyötä vapaaehtoistyötä koordinoivan Commun kanssa jatketaan ja laajennetaan Korkeasaaren ilmaispäiviin.
Korkeasaaressa vierailee vuosittain suuri määrä koululaisryhmiä. Valtaosa retkistä sujuu erinomaisesti, mutta ajoittain yksittäisten oppilaiden häiritsevä käytös on aiheuttanut harmia.
”Koululaisten retkistä on keskusteltu viime aikoina ikävän negatiiviseen sävyyn. Me tiedämme, että lähes kaikki koululaiset käyttäytyvät hienosti ja nauttivat retkipäivästä. Haluamme löytää osaltamme ratkaisuja niihin tilanteisiin, joissa yksittäisten oppilaiden käytös häiritsee eläimiä, työntekijöitä tai muita vierailijoita. Tavoitteena on, että koululaispäivät ovat kaikille turvallisia ja mukavia”, kertoo Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.
Korkeasaaressa on jo usean kevään ajan työskennellyt vakituisen henkilökunnan lisäksi luokkaretkioppaita. Heidän ensisijainen tehtävänsä on kertoa lapsille ja nuorille eläimistä ja luonnosta, mutta käytännössä suuri osa ajasta on kulunut yleiseen valvontaan. Koska pelkkä aikuisen läsnäolo rauhoittaa useimpia koululaisia, päätettiin kokeilla yhteistyötä vapaaehtoisia ja yhteisöjä yhdistävän Commun kanssa.
”Tiedämme, että moni haluaisi tehdä Korkeasaaressa vapaaehtoistyötä. Sen koordinointi vie kuitenkin aikaa ja etenkin kevään kiireessä sitä on vaikeaa löytää. Commusta löysimme hyvän kumppanin ja heidän kauttaan motivoituneita vapaaehtoisia, jotka pääsivät tekemään merkityksellistä työtä”, Silvonen jatkaa.
Vapaaehtoisilta saatiin päivistä hyvää palautetta ja intoa tulla toistekin riittää.
”Kuulin tilaisuudesta ja olin kiinnostunut tulemaan mukaan vapaaehtoiseksi Korkeasaareen. Erityisesti kiinnostuin paikasta, kun pääsin kokeilemaan kieliosaamistani lisää ja sain palvella asiakkaita. Kokemus oli erittäin mukava ja olisin halunnut tehdä sitä enemmän ja pidempään, jos olisi ollut mahdollista”, kertoo vapaaehtoisena toiminut Daniel.
”Tällaiseen yksittäiseen vapaaehtoistehtävään oli helppo lähteä mukaan. Tunsin, että minusta oli hyötyä ja että meidän aikuisten läsnäolo oli tärkeää. Lapset eivät välttämättä ymmärrä, että vaikka papukaija vastaa huutoihin, huutelu häiritsee sitä. Kun selittää, että eläimille on mukavampaa, kun ihmiset ovat rauhassa, lapset kyllä ymmärtävät. Vaikka Korkeasaari oli minulle entuudestaan tuttu, opin päivän aikana paljon uutta ja lähtisin mielelläni mukaan uudelleen”, jatkaa Jenna.
”Commun puolesta on mahtavaa, että pystymme tarjoamaan käyttäjillemme mielekkäitä tapoja tehdä hyvää ja kaikki Korkeasaaren vapaaehtoistoimintaan osallistuneet koki toiminnan mielekkääksi, 100 % antoi täyden arvosanan”, iloitsee Commun perustaja Sami Ekmark.
Commun ja Korkeasaaren yhteistyö jatkuu
Onnistuneen kokeilun myötä yhteistyötä Commun ja vapaaehtoisten kanssa jatketaan luokkaretkiajan lisäksi Korkeasaaren ilmaispäivissä, joita järjestetään loka-huhtikuussa. Vapaaehtoisten tehtävä on neuvoa ja muistuttaa tarvittaessa eläintarhan säännöistä. He eivät toimi järjestyksenvalvojina, mutta tuovat lisää silmäpareja, ja ottavat ongelma- ja vaaratilanteissa yhteyttä oppaisiin tai eläintarhan turvallisuusvalvojiin. Sujuvan vierailun varmistamiseksi ilmaispäivien vierailijamäärää rajataan tarvittaessa.
Koululaisryhmät vierailevat aina opettajan vastuulla
Ennakkoon sovitut koululaisryhmät voivat vierailla Korkeasaaressa veloituksetta loka-huhtikuussa ja edulliseen koululaishintaan touko-syyskuussa. Ryhmät ovat Korkeasaaressa aina opettajan vastuulla. Opettaja voi ottaa retkelle mukaan tarpeelliseksi katsomansa määrän valvovia aikuisia. Retkeä varatessaan opettajille toimitetaan eläintarhan vierailuohjeet, jotka tulee käydä ryhmän kanssa läpi ennen vierailua. Ohjeisiin tutustuminen onnistuu myös pelin avulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
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Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata CommuApp-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
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