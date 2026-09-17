Painettu tietokirja ei ole kadonnut, mutta sen pitää ansaita paikkansa

Kirjamarkkina ei liiku vain yhteen suuntaan. Ääni- ja sähkökirjat ovat muuttaneet kirjojen käyttöä, mutta painettu kirja pitää edelleen pintansa. Kirjakauppaliiton mukaan painettujen tietokirjojen kuluttajamyynti kasvoi huhti–kesäkuussa 2026 kahdeksan prosenttia. Vuonna 2025 myös painettujen kirjojen kirjastolainaus kasvoi lähes neljä prosenttia.

HELLISIä kehitettäessä eri formaatteja ei käsitelty saman tuotteen kopioina. Teksti rakennettiin toimimaan myös kuunneltuna, ja graafisten elementtien olennainen sisältö sanoitettiin niin, ettei ajatuksen ymmärtäminen riipu kuvan näkemisestä. Painetussa kirjassa painottuivat puolestaan luettavuus, keveys ja mukana kulkevuus.

– Tuotekehityksessä ei pitäisi kysyä, kuinka paljon tuotteeseen voidaan lisätä, vaan mitä käyttäjä siitä tarvitsee. Sama sisältö ei myöskään tarkoita samaa käyttökokemusta. Äänikirjan pitää toimia ilman kuvaa ja painetun kirjan käsissä. Halusin printistä kirjan, johon on helppo tarttua, joka kulkee mukana ja toimii arjen työkaluna, Juhola sanoo.

Ratkaisuja ohjasi myös kirjan kohderyhmä. Juhola työskentelee erityisesti mikro- ja pienyritysten kanssa, joiden arjessa hankintoja punnitaan jatkuvasti käytännöllisyyden, kustannusten ja kannattavuuden näkökulmasta. Saman ajattelun haluttiin näkyvän itse tuotteessa.

Painetun version tuotantokumppaniksi valittiin suomalainen perheyritys Niini & Co Oy.

– Painotuotteen suunnittelu alkaa siitä, miten tuotetta käytetään. Kirjassa koko, paino, paperi, sidonta ja taitto muodostavat yhdessä lukukokemuksen. Hyvä lopputulos syntyy, kun valinnat tehdään käyttäjää ja käyttötarkoitusta varten, Niini & Co Oy:n toimitusjohtaja Katja Niini sanoo.

Juhola ja kirjan kustannustoimittaja Kati Halonen keskustelevat kirjan tuotekehityksestä, otsikolla: Miksi tietokirjat jäävät kesken? Helsingin Kirjamessuilla 23. lokakuuta 2026 13.30 - 14.00 Töölönlahti-lavalla.

Keskustelussa pohditaan muun muassa sitä, miksi ja miten painettu kirja säilyttää paikkansa digitaalisten formaattien rinnalla, miten sama sisältö suunnitellaan toimimaan sekä luettuna että kuunneltuna ja mitä tapahtuu, kun kirjan tuotekehitys aloitetaan kohderyhmän arjesta eikä mahdollisimman näyttävästä lopputuotteesta?

Juhola nousee lavalle myös torstaina 22. lokakuuta, 12.00-12.30 messukeskuksen Vallisaari-lavalle teemalla Kun tieto ei riitä - miksi ajattelu ei muutu?



Puheenvuorossa siirrytään kirjoista todellisuuteen: mitä tapahtuu tiedolle sen jälkeen kun kirja on luettu tai jätetty kesken?





Kolme ajatusta kirjan tuotekehityksestä

Sama sisältö ei tarkoita samaa tuotetta. Äänikirjan pitää toimia ilman visuaalista tukea, painetun kirjan puolestaan käsissä, laukussa ja lukemisen arjessa. Formaatti on osa tuotteen suunnittelua, ei vain jakelukanava.

Äänikirjan pitää toimia ilman visuaalista tukea, painetun kirjan puolestaan käsissä, laukussa ja lukemisen arjessa. Formaatti on osa tuotteen suunnittelua, ei vain jakelukanava. Asiakas ei tarvitse kaikkea mahdollista, vaan itselleen olennaisen. HELLISIn kohderyhmänä ovat erityisesti mikro- ja pienyritykset, joissa kustannuksia ja hyötyjä punnitaan jatkuvasti. Sama periaate ohjasi myös kirjan tuotekehitystä. Ominaisuuksien lisäämisen sijaan kysyttiin, mikä tekee tuotteesta aidosti käyttökelpoisen.

HELLISIn kohderyhmänä ovat erityisesti mikro- ja pienyritykset, joissa kustannuksia ja hyötyjä punnitaan jatkuvasti. Sama periaate ohjasi myös kirjan tuotekehitystä. Ominaisuuksien lisäämisen sijaan kysyttiin, mikä tekee tuotteesta aidosti käyttökelpoisen. Fyysisen tuotteen pitää ansaita paikkansa. Kun saman sisällön voi myös kuunnella tai lukea digitaalisesti, painetun kirjan arvo syntyy siitä, mitä juuri fyysinen formaatti tarjoaa: helppoa luettavuutta, mukana kulkevuutta ja mahdollisuuden palata ajatuksiin uudelleen.







HELLISI – Ajattelun voima johtamisessa

Kerronnallinen ja käytännönläheinen tietokirja johtamisesta, työstä ja kannattavasta kasvusta, joka rakennetaan ihmisten ansiosta, ei heidän kustannuksellaan.

Kirjoittaja: Jessica Juhola

Julkaisija: HELLISI Books

Ilmestyy: 22.10.2026

ISBN, pehmeäkantinen: 9789526599601

Verkkosivu: hellisi.fi/books



Teos julkaistaan kirjamessujen jälkeen myös e-kirjana, sekä äänikirjana.

Niini & Co

Niini & Co Oy on vuonna 1957 toimintansa aloittanut suomalainen painoalan perheyritys, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa.

Lisätiedot, kuvat ja arvostelukappaleet:

Jessica Juhola, HELLISI Books

jessica@hellisi.fi

050 464 8895

Niini & Co:n mediayhteyshenkilö:

Katja Niini, Niini & Co Oy

katja.niini@niini.fi

0400 784 386







