Metsänomistajien tyytyväisyys antaa hyvän pohjan uudistetuille metsänhoitoyhdistysten puukauppapalveluille
23.9.2026 15:13:52 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Metsänomistajien tyytyväisyys metsänhoitoyhdistysten palveluihin on kasvussa, käy ilmi MTK:n syksyn Metsätutka-kyselystä. Erityisesti tyytyväisyys puukauppa- ja metsähoitopalveluihin on korkealla tasolla. Metsänhoitoyhdistykset panostavat metsänomistajalähtöisten palveluiden kehittymiseen erityisesti uusien puukaupallisten palveluiden kautta.
MTK:n kaksi kertaa vuodessa koostaman syksyn Metsätutka-kyselyn mukaan metsänhoitoyhdistykset ovat niin palveluiden käytössä, kuin niiden tyytyväisyydessä korkealla tasolla. Aktiivisimmat palveluiden käyttäjät ovat tyytyväisimpiä.
”Luvut kertovat siitä, että metsänhoitoyhdistysten kanssa asiointi koetaan positiivisena. Erityisesti puukaupan palvelut ovat tärkeitä metsänomistajille. Omalta yhdistykseltä haluttaisiin erityisesti puukaupan kilpailuttamista ja tarjousten vertailua sekä tiedotusta hintatasosta ja kysynnän kehityksestä”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi.
Puukaupan kilpailuttaminen on suosittua metsänomistajien keskuudessa. Valtaosa metsänomistajista kilpailuttaa puukauppansa joko itsenäisesti tai metsänhoitoyhdistyksen palveluita hyödyntäen. Silti edelleen kolmasosa metsänomistajista toteuttaa puukauppansa suoraan yhdelle ostajalle.
Metsänhoitoyhdistykset uudistavat parhaillaan puukauppapalveluita, joilla puukaupasta saadaan entistä metsänomistajalähtöisempää. Metsänhoitoyhdistyksien asiantuntijoiden tehtävänä on metsänomistajien tavoitteiden huomioiminen metsäomaisuuden hoidossa. Uusi palvelu tuo metsänomistajien arvoja ja tavoitteita entistä paremmin esille koko puukauppaprosessissa.
”Metsänhoitoyhdistysten puukauppapalveluiden lanseeraus tulee hyvään ajankohtaan. Vaihtelevassa markkinatilanteessa puukaupan kilpailuttaminen on metsänomistajalle entistä tärkeämpää, sillä tarjousten välillä voi olla suuriakin eroja. Samalla metsänomistajien odotukset yksilöllisten tavoitteiden huomioimisesta kasvavat. Metsänhoitoyhdistysten vahva asiakastyytyväisyys antaa hyvän pohjan palveluiden uudistamiselle”, toteaa Karttunen.
Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä syyskuussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 504, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.
Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen puh. 044 373 9377
Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola puh. 040 502 6810
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