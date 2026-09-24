Villisikahavaintojen uusi verkkopalvelu tukee afrikkalaisen sikaruton torjuntaa

Uusi havaintopalvelu löytyy osoitteesta villisikahavainnot.fi. Sen avulla villisikojen näkö- ja jälkihavainnot saadaan nopeasti metsästäjien käyttöön, mikä helpottaa metsästyksen kohdentamista alueille, joilla villisikoja liikkuu. Villisikakannan hallinta on yksi keskeisimmistä keinoista poistaa afrikkalainen sikarutto Suomesta.

Palvelun käyttö on maksutonta niin havaintojen kirjaajille kuin tietoja hyödyntäville metsästäjille. Järjestelmä toimii koko Suomessa, ja kaikki sinne kirjatut havainnot ovat avoimesti kaikkien käyttäjien nähtävillä.

– Toivomme, että kaikki villisikahavainnot, myös metsästäjien havainnot, kirjataan palveluun mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Mitä enemmän ajantasaista tietoa on käytettävissä, sitä tehokkaammin metsästystä voidaan kohdentaa, sanoo Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

Palvelu on avoin kaikille villisikahavaintoja tekeville. Havainnon yhteydessä ilmoitetaan havaintopaikka sekä arvio eläinten määrästä. Näköhavaintojen lisäksi myös jälkihavainnot kannattaa kirjata järjestelmään.

Käyttäjät voivat liittyä sähköpostilistalle ja saada tiedon uusista havainnoista välittömästi.

– Villisian metsästäjien kannattaa ottaa palvelu käyttöön heti. Nopea tiedonkulku auttaa metsästäjiä reagoimaan tuoreisiin havaintoihin ja tehostaa metsästystä, kannustaa Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Metsästäjät ovat jo pitkään tehneet merkittävää työtä Suomen villisikakannan hallinnassa.

– Villisikakanta ei ole päässyt kasvamaan Suomessa hallitsemattomasti kuten esimerkiksi Ruotsissa. Afrikkalaisen sikaruton leviämisen myötä villisikojen metsästystä on kuitenkin tehostettava kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, toteaa MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Palvelun toimittaja ja ylläpitäjä on Kaakon Nettipalvelu Oy.

Lisätietoja

Ari Berg, toiminnanjohtaja, Suomen Sikayrittäjät ry, p. 040 566 7328

Timo Leskinen, kenttäjohtaja, MTK ry, p. 040 075 4235

Teemu Simenius, järjestöpäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry, p. 050 331 5330